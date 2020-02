Les fans traînent Kenya Moore sur ‘Cookie Lady’, creusent son passé criminel

Snakegate

peut-être sur The Real Housewives of Atlanta, mais il y a un autre

cas de drame qui se déroule entre certaines dames. Au centre,

le temps est Kenya Moore et ennemi réticent Tanya

Sam, qui jusqu’à présent ne semble pas dérangé.

Les téléspectateurs réguliers de RHOA savent qu’une querelle potentielle

se préparait entre les deux femmes après que Moore eut commencé à répandre une rumeur

sur le fiancé de Sam, Paul Judge. Il y a quelques épisodes, elle a raconté à

mesdames Paul faisait des passes au propriétaire de la boulangerie, Shiana White, qui a été

surnommé «The Cookie Lady».

Il a depuis déclenché une réaction en chaîne qui a culminé en blanc

s’écraser un de leurs déjeuners et une impasse entre Moore et Sam. Les fans sont

ne pas le sentir.

Kenya Moore de «RHOA» assiste à BravoCon | Arturo Holmes / WireImage / .

Les téléspectateurs soulignent que Moore a commencé la faille

Pendant des semaines, les fans ont critiqué Moore pour avoir laissé entendre que

Le juge a trompé – ou tenté de tromper – Tanya avec la dame aux cookies. Après Tanya

fait une blague sur le Kenya portant une perruque et l’a montré aux autres femmes au foyer, il

retourna au Kenya et elle décida de poursuivre l’attaque.

Bien que beaucoup se considèrent comme des fans du Kenya, ils

l’a appelée sur les réseaux sociaux pour avoir été ombragée en évoquant la soi-disant

indiscrétion aux autres femmes, puis en présentant White à leur déjeuner

sortie pour humilier délibérément Tanya.

Cela n’a pas fonctionné car Tanya l’a balayé pendant deux

confrontations, et cela n’a fait que provoquer des supporters contre le Kenya. Après la dernière

l’épisode de la nuit, les gens continuent d’exhorter le Kenya à lui prêter attention

propre mariage et arrêtez «d’être mauvais» et «cruel» à Tanya.

Les fans ont déterré de la saleté sur la «dame aux cookies»

Après l’apparition de la dame aux cookies dans l’épisode du 9 février et

le peu de séquelles dans l’émission du 16 février, les détectives de Twitter ont décidé de

faire des fouilles sur blanc. Ils ont trouvé un mugshot légitime

et l’arrestation de son dossier pour «vol de carte de transaction financière» et «fraude,

identité financière. “

Les utilisateurs de Twitter ont immédiatement commencé à dire qu’ils

veulent éviter de faire des affaires avec White et des blagues craquant sur son «être

chic », quelque chose qu’elle se faisait appeler dans l’émission. Plusieurs threads

vont sur le mugshot, certains disant que White devrait cesser de se mêler de

les affaires des autres quand elle a ses propres squelettes.

Ce que Tanya Sam et Paul Judge ont à dire à propos de «cookie lady»

Depuis que l’épreuve se joue à la télévision, Sam et

son beau en a discuté. Au cours d’un épisode de RHOA After Show, Sam a déclaré

que le juge était «livide» quand il a vu cette scène et a dit que c’était un mensonge. Il expliqua

qu’il a agi comme un ailier lorsqu’il sortait avec un groupe d’amis dans un bar qui

nuit.

Sur les six, a dit Sam, certains gars étaient célibataires et

Le juge a invité deux femmes à prendre un verre avec elles et à discuter. Elle n’a rien dit de inapproprié

a eu lieu entre le juge et la «dame de cookie». Pour ce qu’elle pensait

au sujet du Kenya amenant la femme à déjeuner, Tanya a dit qu’elle était choquée.

Ce qui était surprenant pour certains fans d’apprendre, c’est que le Kenya et

Tanya a eu une relation sympa à venir dans le spectacle, mais les choses sont allées au sud. Après

cela, on ne sait pas si les deux femmes pourront jamais se réconcilier.