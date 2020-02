Les fans vivent pour la scène Ladder de Tony Vlachos

Dans l’une des scènes les plus divertissantes de Survivor 40: Winners at War jusqu’à présent, le vainqueur de retour Tony Vlachos a conçu une échelle instable de 20 pieds pour atteindre le fruit à pain dans les arbres, et les fans vivent pour cela.

Tony Vlachos | Timothy Kuratek

La carrière de «survivant» de Tony Vlachos

En 2013, un officier de police du New Jersey a participé à Survivor: Cagayan (Brawn vs. Brains. Vs. Beauty), initialement dans le cadre de la tribu Brawn. Il a joué un jeu extrêmement agressif et tape-à-l’œil et est connu pour avoir créé une «cabane d’espionnage» où il a écouté ses camarades.

De plus, Tony a fréquemment retourné ses alliés et a trouvé plusieurs idoles d’immunité cachées, en particulier une dotée de «pouvoirs spéciaux». Il a ensuite convaincu Woo Hwang de l’emmener au Conseil tribal final sur Kass McQuillen, qui aurait été battu par Woo.

En raison du jeu clairement dominant de Tony, il a gagné avec un vote de 8-1. Il est revenu six saisons plus tard pour Game Changers et a immédiatement essayé de jouer au même jeu féroce.

Le vainqueur de Cagayan a ensuite tenté de construire avec une alliance avec les vainqueurs de retour, mais la double championne Sandra Diaz-Twine a convaincu la tribu de voter l’officier de police hors de l’île le jour 6.

Tony Vlachos est revenu pour «Survivor: Winners at War»

En tant que l’un des gagnants les plus divertissants, Tony est revenu pour son tir à 2 millions de dollars et un autre titre de Survivor. Lors de la première, il a affirmé qu’il était en «probation» et qu’il ne se précipiterait pas à la recherche d’idoles pour faire baisser les soupçons de son tribu à son égard.

Cela n’a pas fonctionné pour Amber Mariano, lauréate des All-Stars, qui avait l’impression que Tony était toujours à la hauteur de ses habitudes, mais ils l’ont élue au bord de l’extinction lors de leur premier conseil tribal.

Sa tribu a remporté le défi de l’immunité dans le deuxième épisode; par conséquent, il a de nouveau évité l’élimination. Même si les téléspectateurs n’ont pas pu voir Tony dans un conseil tribal, l’émission comprenait une partie de lui récupérant des fruits à pain pour ses camarades.

Les fans vivent pour la scène de Tony Vlachos

Après que les camarades aient essayé en vain d’atteindre le fruit à pain, Yul Kwon en a finalement obtenu un en construisant soigneusement un long bâton de bambou avec une corde autour. D’autre part, Tony a construit une échelle de près de 20 pieds de haut que Sophie Clarke a décrit comme du bambou attaché ensemble avec un «morceau de ficelle fragile».

Il fit alors marcher quelques tribemates de l’abri vers les bois, et appuya la création instable contre un arbre. Sophie et Tyson Apostol pensaient qu’il plaisantait, mais ils se sont vite rendu compte que Tony croyait vraiment que cela fonctionnerait.

Lorsque le policier a marché sur le premier échelon, il s’est cassé et il a demandé à quelqu’un de lui donner un coup de main hilarant. Après un petit coup de pouce, Tony a «simplement» gravi les échelons, «simplement» jeté le fruit à pain à ses camarades, puis «simplement» redescendu au camp.

Plusieurs fans de Reddit ont qualifié la scène d ‘«or pur» et ont réitéré combien ils «aimaient» Tony et ses ébats, même s’ils doutaient qu’il gagne.

D’autres ont noté qu’ils appréciaient la scène de l’échelle parce qu’ils l’appréciaient plutôt que de regarder 15 minutes de concurrents trouver des avantages. Le favori des fans d’Edge of Extinction, Rick Devens, a pesé sur Twitter, écrivant: “Tony est le cadeau qui continue de donner.”

Les superfans pensaient que c’était une métaphore parce que «l’échelle du vainqueur de Cagayan ne devrait pas fonctionner. Il est ténu, dangereux, construit avec juste assez d’intelligence, un tas d’espoir aveugle et un peu de ficelle. ” Même ainsi, Tony «veut son chemin vers le succès».

De plus, ils ont aimé regarder les différences dans la façon dont Yul et Tony ont abordé le fruit à pain, car ils rappellent leurs stratégies de jeu différentes mais réussies. Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.