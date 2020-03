Les «Fantastic Four» feront-ils leurs débuts dans l’univers cinématographique Marvel dans «Captain Marvel 2»?

Marvel vient peut-être de découvrir comment introduire les Quatre Fantastiques dans l’univers cinématographique Marvel. Les fans se demandent comment le studio pourrait intégrer les anciennes franchises de Fox depuis que Disney a acheté la société l’année dernière. Si les sources internes sont correctes, Marvel présentera les Fantastic Four aux côtés de Carol Danvers (Brie Larson) dans Captain Marvel 2.

Will “Brie Larson” Captain Marvel 2 “présentera les Quatre Fantastiques | Frazer Harrison / .

Marvel présentera de nouvelles franchises dans la phase 4

L’été dernier, Marvel a annoncé tous les projets prévus

à ouvrir dans les salles au cours des deux prochaines années. Le studio a également dévoilé son

ambitieux projet d’étendre son univers aux petits écrans, offrant à plusieurs

super-héros leurs propres émissions de télévision sur Disney +.

Bien que ces nouveaux projets soient très excitants, Disney venait de racheter Fox lorsque Marvel a annoncé la programmation de Phase 4. Cela signifiait que les franchises nouvellement acquises, comme Fantastic Four, X-Men et Deadpool, ne seraient pas incluses dans la phase 4.

Heureusement, il ne semble pas que les fans devront attendre trop longtemps

pour que certaines de ces franchises soient introduites dans le MCU.

Ryan Reynolds a déjà confirmé que Deadpool 3 était en cours de développement, et des sources internes affirment maintenant que Marvel a un plan pour présenter Fantastic Four dans un projet à venir.

Fantastic Four devrait faire ses débuts dans «Captain Marvel 2»

Parmi toutes les franchises Marvel détenues par Fox, Fantastic Four

était probablement son plus gros flop. À certains moments, X-Men lui a donné une course pour son

de l’argent, mais les antécédents de l’équipe de super-héros sont difficiles à égaler.

Dans cet esprit, les fans avaient hâte de voir ce que

Marvel fait avec la franchise ratée. Bien que le studio n’ait pas confirmé

l’un des rapports, un initié a déclaré à Nous

Got This Covered que les Fantastic Four seront dévoilés dans Captain

Marvel 2.

La source affirme que la suite de Larson se déroulera dans le Quantum

Royaume, où Reed, Sue, Johnny et Ben ont passé du temps.

L’initié n’avait pas de détails spécifiques à partager sur les débuts de l’équipe, mais les introduire dans le royaume quantique est logique. Malheureusement, Marvel n’a pas encore confirmé la date de première du projet, bien que l’été 2022 soit une date d’ouverture probable.

Qu’en est-il des Fantastic Four dans ‘Ant-Man 3’?

Marvel a été très discret sur les projets à venir, mais nous savons que Ant-Man 3 devrait sortir en 2022. Le tournage du projet devrait commencer à l’été 2021, avec Paul Rudd, Michael Douglas et le réalisateur Peyton Reed revient.

Avec Ant-Man étant la franchise qui a introduit le

Royaume quantique au MCU, il y a eu beaucoup de spéculations que le Fantastic

Quatre débutera lors de la prochaine sortie de Scott Lang et Hank Pym.

Une théorie des fans suggère que l’équipe est coincée dans le Quantum

Royaume depuis des années et que Scott va monter une mission de sauvetage pour les libérer de

les griffes de Kang le Conquérant.

Marvel n’a rien dit sur l’intrigue du film, donc les fans

devons attendre que nous nous rapprochions de la production pour savoir ce qui se passe.

John Krasinski s’ouvre sur les «quatre fantastiques»

En parlant de théories de fans, il y a eu un soutien croissant pour

La star de Avelet Place Part II de Marvel, John Krasinski, jouera le

une partie de M. Fantastic. Le casting des Fantastic Four n’a pas commencé,

mais Krasinski a récemment déclaré à SyFy

qu’il aimerait avoir l’opportunité de rejoindre le MCU.

“Je serais totalement ouvert à cela”, a-t-il déclaré. «J’adore l’univers Marvel, j’adore regarder ces films. Ils sont un si bon moment et si bien fait. Je dis toujours: “En Kevin Feige, je fais confiance.” C’est un gars tellement intelligent, je ne prétendrais jamais savoir ce qu’il pense. Mais s’il y pense, je serais excité. “

Krasinski a également été interrogé sur la possibilité de diriger le Fantastic

Quatre redémarrage. Bien que l’acteur / réalisateur soit ouvert au défi, il a également

a admis qu’il ne voulait pas “jouer avec la formule” qui a

fait le succès du MCU.

Les fans ont également appelé l’épouse de Krasinski, Emily Blunt, à jouer The Invisible Woman. Blunt était moins enthousiaste à l’idée que son mari, bien qu’elle ait dit qu’elle considérerait le rôle si le script était bon.

“Je ne sais pas! Pour

moi, tout dépend du script, de la partie dépendante », a déclaré Blunt. “JE

ne pense jamais que je vais signer quelque chose de manière hypothétique. “

Alors que les fans attendent d’en savoir plus sur les Quatre Fantastiques, le premier film de la phase 4 du MCU, Black Widow, a officiellement été retardé. Le studio n’a pas encore révélé quand le film sortira en salles, mais il devrait sortir dans le courant de cette année.