Les filles de Blake Lively l’ont aidée à s’entraîner pendant le tournage de «The Rhythm Section»

Blake Lively a obtenu de l’aide de ses filles dans The Rhythm Section.

Dans le film, qui est sorti en salles le 31 janvier, l’actrice incarne Stéphanie Patrick, une femme qui cherche à se venger après avoir appris qu’un accident d’avion qui a tué sa famille n’était en fait pas un accident. Le thriller bourré d’action est basé sur le roman du même nom de 1999 de l’auteur Mark Burnell.

L’ancien Gossip Girl joue dans le film aux côtés de Jude Law et Sterling K. Brown de This Is Us de NBC. Le rôle physique obligeait Lively à s’entraîner pour les scènes de combat – elle a en fait brisé sa main en essayant de frapper Law – et les poursuites en voiture. De plus, elle devait perfectionner un accent britannique avec l’aide d’un coach en dialecte.

Blake Lively et Ryan Reynolds sont parents de trois enfants

Lively et son mari, le collègue acteur Ryan Reynolds, ont trois filles ensemble. James, 5 ans, Inez, 3 ans et un bébé qu’ils ont accueilli à l’été 2019 après que l’actrice a fait ses débuts avec son bébé à la première de Pokémon Detective Pikachu en mai 2019.

Cinq mois plus tard, en octobre 2019, les fans ont appris que Lively avait déjà donné naissance au bébé n ° 3 lorsque Reynolds a tweeté une photo de lui-même, de sa femme et du plus récent ajout à leur famille. Le couple, connu pour son mariage et ses enfants, n’a pas encore dévoilé le nom de son troisième enfant.

Elle a utilisé ses enfants «comme poids»

Dans une vidéo YouTube du 31 janvier pour Vanity Fair, l’actrice de 32 ans a documenté une journée de sa vie sur le tournage de The Rhythm Section. Dans le processus, Lively a révélé comment ses enfants étaient utiles lors des séances d’entraînement tôt le matin.

“Une journée moyenne sur le plateau”, a expliqué Lively, elle se réveillerait à 5 heures du matin “mais surtout parce que je faisais le devoir de maman avec mes filles, que je déjeunais avec elles, que je traînais avec elles, que je m’entraînais avec elles parce que je ne l’avais pas fait” je ne veux pas me réveiller plus tôt.

«Je ne suis pas Dwayne‘ The Rock ’Johnson. Je devais juste dormir un peu », a-t-elle ajouté. Comment a-t-elle inclus ses jeunes filles dans ses séances de transpiration? Elle les utiliserait pour développer ses muscles.

“Donc je me réveillais et je m’entraînais avec mes filles”, a expliqué Lively. «Je les utiliserais donc comme des poids. Au lieu de porter un gilet de musculation, j’ai dû porter mes enfants. »

Lively a eu 8 mois pour s’entraîner pour «The Rhythm Section»

Lively a eu quelques mois pour se préparer physiquement à son rôle dans The Rhythm Section. Elle a signé pour le film juste après avoir donné naissance à Inez et a dû faire toutes sortes d’activités pour se préparer.

Blake Lively assiste à une projection de «The Rhythm Section» le 27 janvier 2020 | Dominik Bindl / WireImage

Vivement entraînée pendant huit mois “pour se mettre en forme comme une folle”, a-t-elle déclaré dans la vidéo. “Et c’était de l’escalade, c’était de la formation à la conduite défensive, de l’exercice et de la natation”, se souvient-elle en plaisantant en disant qu’elle ne s’en souvenait pas. «Je mange juste des beignets maintenant. Je ne m’en souviens pas. Je bloque tout. ”

La section rythmique n’est pas la première fois que Lively connaît une formation intense pour un rôle au cinéma. Avant The Shallows (2016), où elle a joué un surfeur échoué combattant une attaque de requin, Lively a passé environ deux mois à se mettre en forme, a déclaré son entraîneur Don Saladino à Well and Good.