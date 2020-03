Les filles de Jimmy Fallon sont ses critiques les plus sévères, le dernier monologue de Trash

Alors que la nuit passe dans ses nouveaux protocoles (temporaires) normaux au milieu de l’auto-isolement mis en place à la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), les nouvelles vedettes du “The Tonight Show” sont rapidement devenues Jimmy Fallon’s deux jeunes filles, Winnie (6) et Franny (5).

Pour le spectacle de jeudi, Jimmy a exécuté son monologue à partir de ce qui ressemblait à une aire de jeux de fortune sous un escalier, avec les deux filles positionnées derrière lui. Il les a mis en place comme ses critiques de blagues officielles. Malheureusement, il leur a également donné un moyen très amusant de partager leur aversion pour une blague en particulier.

Pour une blague qu’ils approuvaient, il a demandé aux filles de lui donner un coup de pouce. S’ils ne l’aimaient pas, il leur a proposé de tirer la langue et de lui donner une framboise. Pouvez-vous deviner combien de pouces il a reçus tout au long de son monologue?

Heureusement, ils sont absolument adorables et même quand ils lui disent que toutes ses blagues sont terribles, ils ont conquis notre cœur. En fait, le tournage de son émission à la maison – comme la plupart des autres animateurs de fin de soirée – a revigoré une nouvelle vie dans la formule périmée de fin de soirée.

Avec son format plus lâche, ses emplacements variés sur place dans toute la maison de Jimmy et la présence constante de ses filles exubérantes, il y a un élément d’imprévisibilité qui a longtemps été absent du format variété / talk à la télévision, et c’est tellement rafraîchissant à voir.

“C’est le chaos, le chaos contrôlé”, a déclaré Jimmy Gens Jeudi à propos de cette nouvelle façon peu orthodoxe de créer une émission de télévision. De manière hilarante, il semble que l’intrusion presque constante de ses filles dans son émission “At Home” ait même pu se produire comme un très heureux accident.

“J’ai réalisé que je n’avais pas de pièce calme dans ma maison”, a expliqué le comédien au magasin. “Peut-être que je devrai faire un épisode de l’intérieur de ma salle de bain et garder la porte verrouillée!”

Une partie de la raison pour laquelle Jimmy a ramené son émission à l’antenne – au début en ligne uniquement, et maintenant dans le cadre d’un format de réexécution hybride sur NBC – était de lever des fonds pour divers organismes de bienfaisance. Chaque versement met en lumière une cause digne différente. Avec la crise de santé publique en cours, ces organisations ont plus que jamais besoin de soutien.

“La dernière fois que j’ai ressenti quelque chose comme ça, c’était après le 11 septembre, et j’étais sur SNL et je me souviens avoir consulté mes comédiens en fin de soirée”, a déclaré Jimmy. “Il est temps de mettre nos problèmes de côté et de se rassembler, alors de grandes choses peuvent être accomplies.”

“Je le fais depuis ma maison et je le modifie librement dans mon cerveau”, a-t-il dit à propos de cette étrange nouvelle façon de créer quelque chose de différent, mais de familier. “Les écrivains sont tous mis en quarantaine et envoient des blagues. Nous nous réunissons tous pour donner au pays un peu de normalité.”

Eh bien, nous ne savons pas à quel point ces émissions ont été normales, avec “chaos contrôlé” la nouvelle règle d’or, mais nous sommes là pour ça. En fait, nous serons honnêtement un peu déçus lorsque la vraie normalité reviendra et que Jimmy recommencera à enregistrer son émission depuis un studio … sans crier, rire, grimper les interruptions des compagnons les plus adorables de fin de soirée.

