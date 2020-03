Les films de Kevin Feige ont rapporté plus de 26 milliards de dollars dans le monde

Connu pour être la force directrice du géant de l’univers cinématographique Marvel, Kevin Feige est un patron et un fan. Il a grandi en lisant les bandes dessinées et est entré dans le show business avec des rêves de faire des films. Maintenant, il est directeur de la création et président de Marvel.

Bien qu’il ne se soit jamais attendu à ce que les super-héros de Marvel deviennent les succès de la franchise de films qu’ils sont aujourd’hui, son implication continue d’envoyer le MCU dans des proportions d’un autre monde.

Feige est lié à plus d’une douzaine de films en tant que producteur qui ont collectivement réalisé plus de 26 milliards de dollars dans le monde.

Voici un aperçu des films Feige qui contribuent à ce nombre et combien ils ont gagné au box-office selon Box Office Mojo.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, Comic-Con 2019 | Albert L. Ortega / .

2002: «X-Men»

Feige a travaillé comme producteur associé sur ce premier X-Men

film qui a totalisé 296 339 528 $ dans le monde.

2002: «Spider-Man»

Feige était un

producteur exécutif non crédité de ce film qui a atteint 825 025 036 $ dans le monde.

2003: «Daredevil»,

«X2: X-Men United», «Hulk»

Le Daredevil dirigé par Ben Affleck a fait un total mondial combiné de 179.179.718 $. Feige était coproducteur sur celui-ci ainsi que sur X2. X2 a suivi Daredevil en 2003 avec 407 711 549 $. Hulk, avec Eric Bana, est arrivé à 245 285 165 $.

2004: «Le

Punisher »,« Spider-Man 2 »,« Blade: Trinity »

Feige a

crédits à la production pour chacun de ces films 2004, avec The Punisher’s

recettes totalisant 54 700 105 $, Spider-Man 2 transportant 788 976 453 $ et

131977904 $ pour Blade: Trinity.

2005: «Elektra»,

«Man-Thing», «Fantastic Four»

Elektra, joué par Jennifer Garner, a gagné

56 995 646 $ et le peu connu Man-Thing n’est sorti que

à l’échelle internationale, gagnant 1 123 136 $. Le premier film Fantastic Four réalisé

333 535 934 $.

2006: «X-Men:

Dernier combat’

Cette

Le film X-Men a rapporté 460 435 291 $.

2007: «Spider-Man

3 “,” Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer “

Spider-Man 3 a fait 894 983 373 $ tandis que la suite Fantastic Four a encaissé 301 913 131 $.

2008: «Iron

Homme “,” L’incroyable Hulk “

merveille

a présenté Tony Stark au grand écran et il a brisé le box-office en faisant

585 366 247 $. Bien qu’il ait été balayé par les critiques, The Incredible Hulk avec

Ed Norton a rapporté 264 770 996 $ à l’échelle mondiale.

2010: «Iron

Homme 2 ‘

La suite

à Iron Man a rapporté 623 933 331 $.

2011: «Thor»,

«Captain America: le premier vengeur»

Thor a frappé les théâtres en premier, ratissant

449 326 618 $, tandis que les débuts de Captain America ont atteint 370 569 774 $.

2012: «Le

Avengers “,” The Amazing Spider-Man “

le

Avengers était chaud

avec son transport de 1 518 812 988 $, et The Amazing Spider-Man n’a pas fait le mal

du tout avec 757 930 663 $.

2013: «Iron

Man 3 »,« Thor: The Dark World »

Continu

avec la séquence de milliards de dollars, Iron Man 3 a fait 1214811252 $, et Thor:

The Dark World a réclamé 644 783 140 $.

2014: «Capitaine

America: The Winter Soldier »,« Gardiens de la Galaxie »

L’hiver

Soldat en banque

714 421 503 $ et Gardiens de la Galaxie était proche avec 772 776 600 $.

2015: «Avengers:

Age of Ultron »,« Ant-Man »

Avengers:

L’âge d’Ultron maintenu

le rythme avec 1 402 805 868 $ en recettes et Ant-Man a bien fait avec

519 311 965 $.

2016: «Capitaine

America: Civil War »,« Doctor Strange »

La guerre civile a également atteint le sommet avec

1153296293 $ et le docteur Strange ont ajouté au coffre-fort avec 677718395 $.

2017: «Gardiens de la Galaxie Vol. 2 »,« Spider-Man: Retrouvailles »,« Thor: Ragnarok »

La suite des Gardiens de la Galaxie a fait mieux que son prédécesseur à 863 756 051 $, et Spider-Man: Homecoming a marqué légèrement plus haut en gagnant 880 166 924 $. Thor: Ragnarok était dans le même stade à 853 977 126 $.

2018: «Noir

Panther “,” Avengers: Infinity War “,” Ant-Man and the Wasp “

Noir

Panthère faite

histoire avec sa victoire au box-office à 1 36 913 161 $, et Infinity War fait Feige

fier aussi avec 2 048 359 754 $. Ant-Man et la guêpe ajoutés à la merveille

recettes avec 622 674 139 $.

2019: «Captain Marvel», «Avengers: Endgame», «Spider-Man:

Loin de la maison’

2019 était

une année incroyable pour Feige en tant que producteur. Le capitaine Marvel a gagné 1 128 274 794 $,

Avengers: Fin de partie a battu des records avec son exploit de 2 797 800 564 $, et Spider-Man:

Loin de chez soi a couronné le tout avec 1 131 927 996 $.