Les films de Studio Ghibli arrivent sur Netflix, mais voici pourquoi les abonnés ne devraient pas être trop excités

Pendant des décennies, Studio Ghibli s’est imposé comme l’une des sociétés les plus fiables pour une animation japonaise puissante et riche en thèmes. Le studio est peut-être surtout connu pour avoir produit les films du co-fondateur Hayao Miyazaki. Après tout, des films comme Mon voisin Totoro et Spirited Away, oscarisé, sont annoncés comme des classiques modernes.

Les fans de la bibliothèque du studio – qui comprend également des chefs-d’œuvre tels que Grave of the Fireflies – ont récemment reçu d’excellentes nouvelles. Netflix a annoncé que le service de streaming ajouterait les 21 films de Studio Ghibli à partir de février 2020. Mais avant que les abonnés ne commencent à effacer leur calendrier pour tous les avantages de l’anime, examinons les petits caractères de cette annonce.

Le logo Netflix | Thomas Trutschel / Photothek via .

La réticence de Studio Ghibli envers les plateformes de streaming

Pour les fans de longue date de Studio Ghibli, l’accord Netflix a été un choc. Miyazaki et d’autres personnalités de la société ont hésité à concéder des licences sur ses films. Cette approche découle principalement de leur volonté de céder le contrôle créatif sur la façon dont leurs films sont traités à l’étranger.

Peut-être plus particulièrement, l’ancien accord de distribution de Studio Ghibli avec Disney excluait les droits de commercialisation et les modifications ultérieures des films eux-mêmes. Naturellement, l’équipe du studio est restée préoccupée – apparemment en raison de la mauvaise gestion du film de Miyazaki en 1984, Nausicaä de la vallée du vent – de telles transactions compromettraient l’intégrité de son travail.

En raison de la nature détaillée des accords de licence, les films de Studio Ghibli n’étaient pas largement disponibles sur aucune plate-forme de streaming. Bien que les fans puissent penser que l’accord Netflix est la nouvelle qu’ils attendaient, c’est malheureusement trop beau pour être vrai.

L’accord de la société avec Netflix n’est pas tout ce qu’il semble être

À partir du 1er février 2020, la bibliothèque complète de Studio Ghibli sera en effet présentée en premier sur Netflix. Cependant, cela se fera par vagues, avec environ une demi-douzaine de films rejoignant Netflix chaque mois jusqu’en avril. Mais les abonnés Netflix aux États-Unis, au Canada et au Japon n’auront pas du tout accès aux films.

L’accord de licence ne concerne pas ces trois pays, ce qui décevra sans aucun doute les fans nord-américains. Néanmoins, le fait que les films de Studio Ghibli soient disponibles dans le monde entier – y compris des options de sous-titres dans 28 langues et des doublons dans pas moins de 20 langues – est un énorme pas en avant pour une entreprise réputée pour son streaming.

Netflix permettra à la plupart des fans du monde entier de diffuser enfin le service de livraison de Kiki et la princesse Mononoke sur un coup de tête. Cette accessibilité ne fera que contribuer à la croissance du fandom du Studio Ghibli, comme l’a déclaré le producteur Toshio Suzuki dans un communiqué.

«De nos jours, un film peut atteindre le public de différentes manières», a-t-il déclaré. “Nous avons écouté nos fans et avons pris la décision définitive de diffuser notre catalogue de films. Nous espérons que les gens du monde entier découvriront le monde du Studio Ghibli à travers cette expérience. »

Les fans nord-américains peuvent toujours diffuser des films du Studio Ghibli en 2020

Avoir la bibliothèque de Studio Ghibli sur Netflix serait idéal pour les fans nord-américains, surtout compte tenu de sa base d’abonnés massive. Cependant, ceux qui espèrent désespérément diffuser les films de la société auront toujours la possibilité de le faire en 2020. Compte tenu de l’histoire de la société avec Disney, certains fans soupçonnaient que les films du Studio Ghibli trouveraient leur chemin vers Disney +.

Mais ce n’est pas le cas. Depuis 2017, GKIDS, basée à New York, gère la distribution nationale du studio. Certains films de Studio Ghibli – comme la sombre Tombe des lucioles – ne sont pas exactement les mieux adaptés à un public familial de toute façon. Au lieu de cela, les fans devront s’inscrire à un autre service de streaming pour obtenir leur correctif.

En octobre 2019, la nouvelle a annoncé que HBO Max – qui sortira en mai 2020 – avait acquis les droits de diffusion aux États-Unis pour la bibliothèque de Studio Ghibli. Ainsi, alors que les nouvelles de Netflix sont décevantes pour les abonnés des États-Unis, au moins, ils ont une autre option.