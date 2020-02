Les fils d’Alicia Keys ont appris à se lier pour lui parler pendant sa tournée

2020-02-09 07:30:04

Les fils d’Alicia Keys ont appris à se lier pour lui parler pendant ses journées silencieuses en tournée.

La chanteuse de 39 ans – qui a des fils Égypte, neuf ans, et Genesis, cinq ans, avec son mari Swizz Beatz – a enseigné à ses fils comment lire ses lèvres pendant les jours où elle doit sauver sa voix pendant sa tournée.

Cette année, Alicia emballera ses enfants et prendra la route pour des rendez-vous consécutifs à travers l’Europe et l’Amérique du Nord tout au long des mois d’été pour “ Alicia – The World Tour ”, où leur formation en lecture sera utile.

S’adressant à Jo Wiley sur BBC Radio 2, Alicia a déclaré: “La seule chose est que c’est vraiment difficile parce que la plupart du temps je dois garder ma voix. La plupart du temps, je ne peux pas parler et je dois aussi dormir parce que si vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas chanter.

“Les enfants ne veulent pas dormir, ils veulent juste rester debout toute la nuit. Je dois gérer comment faire ça, mais ils sont très bons pour lire mes lèvres. C’est un bon exercice d’écriture, ils l’écriront sur un papier . ”

La prochaine tournée marquera la première tournée d’Alicia en sept ans, après avoir amené son fils aîné avec elle pour sa tournée “ Set The World On Fire 2013 ”.

Les deux jeunes ont hâte de voyager à travers le monde avec leur maman superstar, et espèrent même prendre le relais avec une performance spéciale qui leur sera propre.

Alicia a ajouté: “Genesis, il prétend qu’il veut monter sur scène et chanter avec moi. Je suis surpris parce qu’il est un peu timide, il est un peu introverti. Il n’aime pas être dans une grande foule, donc je ne le fais pas savoir s’il va vraiment le faire, mais peut-être qu’il le fera alors peut-être que nous pratiquerons quelque chose.

“L’Egypte, quand il était en tournée avec moi auparavant, il me suppliait de monter sur scène tous les soirs et je devais lui dire:” Non, vous ne pouvez pas monter sur scène tous les soirs “. Je ne sais pas maintenant, qui sait que je pourrais les faire monter dans une pièce classique. “

