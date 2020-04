Les fils de Noel Gallagher mis en garde contre les recherches en ligne dans Oasis

2020-04-03 12:30:07

Les fils de Noel Gallagher ont été avertis de “cesser” de googler sa relation toxique avec son frère Liam Gallagher parce que leur mère Sara MacDonald ne veut pas qu’ils lisent des choses “horribles”.

Le rockeur de 52 ans est séparé de son ancien compagnon de groupe Oasis depuis plus de 10 ans et son fils et son épouse, Sara MacDonald, Donovan, 12 ans, et Sonny, neuf ans, n’ont jamais rencontré leur célèbre oncle.

Sara a admis que son fils aîné en particulier était curieux de la situation, mais elle craignait qu’il ne découvre en ligne des détails “horribles” sur la situation familiale fracturée.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine britannique Vogue: “Les nouveaux amis de Donovan à l’école ne peuvent pas comprendre pourquoi il n’a jamais rencontré son oncle et il a commencé à googler.

“J’ai dit ‘Vous devez vous arrêter. Vous allez lire des choses horribles sur nous.’

“Je ne veux pas que mes garçons pensent que c’est une relation normale entre frères.”

Et Sara craint que Liam ne se retourne contre les garçons car il a déjà fustigé sa belle-fille, Anais, 20 ans – dont la mère est l’ex-femme de Noel Meg Matthews – malgré le fait qu’ils aient eu de bonnes relations dans le passé.

Elle a dit: “(Anais) avait une relation avec Liam en grandissant … et pour que votre oncle vous qualifie publiquement de” son putain de gosse “. Je me dis combien de temps encore avant de partir pour Sonny ou Donovan? ”

L’ancienne travailleuse des relations publiques a admis que la situation avait laissé son mari “seul”.

Elle a dit: “Je pense que Noel a été pointé du doigt et intimidé par son père. Cela se reproduit. C’est un endroit solitaire et désagréable pour Noel.”

Les frères et sœurs du hitmaker de ‘Wonderwall’ avaient une relation si volatile dans Oasis, Sara s’est même souvenue qu’ils avaient des bagarres physiques.

Elle se souvient d’un combat dans une chambre d’hôtel: “Ils roulaient comme des geckos. La chemise de Noel était en rubans. Nous sommes partis, mais j’ai réalisé que j’avais laissé mon sac là-dedans. Noel a frappé à la porte et il a été projeté dans le couloir . C’est devenu intenable, épuisant. ”

Liam a souvent frappé Sara en ligne, mais elle a révélé qu’ils se sont bien entendus lorsqu’elle a commencé à sortir avec Noel, et il ne s’est retourné contre elle qu’après une brève séparation du couple.

Elle se souvient: “Il m’a appelé 11 fois en une nuit. C’était ‘f *** ing b *** h this, f *** ing b *** h that’.”

Noel Gallagher, Oasis, Liam Gallagher, Sara MacDonald

