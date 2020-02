Les «fugueurs» de Marvel: est-ce vraiment la fin pour Gert, Nico et Old Lace?

Il n’a pas fallu longtemps aux Runaways de Marvel pour gagner une base de fans solide et fidèle. L’émission diffusée sur Hulu suit les aventures d’un groupe d’adolescents alors qu’ils combattent leurs parents extraterrestres.

Les fans étaient ravis lorsque la bande-annonce de la saison 3 est sortie, bien que maintenant qu’ils l’aient vue, certains craignent que cela ne soit la fin pour Gert, Nico et Old Lace.

La fin des «Runaways» de Marvel

Le casting des «Runaways» de Marvel | Albert L. Ortega / .

Avant même que Hulu ne laisse tomber la bande-annonce de la saison trois, il était clair que cela allait être le dernier hourra du gang Runaway. Hulu a annoncé en novembre que la saison 3 de Runaways était également la dernière saison.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle de la raison pour laquelle Hulu a décidé de mettre fin à la série après seulement trois saisons riches en action, les experts n’hésitent pas à souligner que, bien que la série ait une base de fans stable, les cotes n’avaient jamais été haut et que ce n’est pas exactement le genre de spectacle auquel un débutant pourrait se tourner au milieu d’une saison et comprendre rapidement ce qui se passait.

Le fait que Disney dispose désormais d’une application de streaming et d’une forte connexion avec Marvel peut avoir rendu Hulu nerveux à l’idée d’investir dans des saisons supplémentaires.

Marvel Television n’est plus

Alors que trois saisons ne semblent pas très longues pour un spectacle, trois saisons sont en fait une très bonne course pour une bande dessinée Marvel. Les agents de S.H.E.I.L.D en sont à leur septième saison, ce qui en fait le spectacle le plus ancien de Marvel.

Les autres spectacles n’existent que depuis quelques saisons. En fait, même s’il se termine après seulement trois saisons, The Runaway’s est à égalité pour la troisième émission de télévision Marvel la plus longue. Les deux autres qui ont tenu bon pendant trois saisons sont Jessica Jones et Daredevil de Netflix.

Le fait que tant d’émissions Marvel échouent si rapidement alors que les émissions de DC Comic prospèrent est déroutant, en particulier compte tenu de l’énorme succès des films Marvel au box-office.

Il a été récemment annoncé que Marvel Television, telle que nous la savions, prendrait fin. Avec Kevin Feige supervisant les aspects créatifs des films et des émissions, il semble que les cadres supérieurs commencent par une table rase, en ce qui concerne le spectacle, est la voie à suivre.

La conséquence de cette décision, bien sûr, signifie la fin de spectacles comme Runaways, qui ont été établis sous des conditions différentes. Pour l’instant, les fans devront dire au revoir à Gert, Nico et au reste de l’équipe.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont partis pour de bon, grâce à un nouveau service de streaming dont vous avez peut-être entendu parler.

Disney + pourrait-il ramener les «fugueurs»?

L’avantage de la fin de l’ère de la télévision Marvel est que les services de streaming comme Disney + font encore plus de place pour les futurs spectacles se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien qu’il n’y ait aucun plan actuel pour un renouveau des Runaways, le premier nouveau spectacle Marvel conçu exclusivement pour le streaming sera présenté cet automne – et ce n’est que le premier de nombreux spectacles en préparation.

Dans un avenir lointain, il y a toujours une chance qu’Old Lace and company revienne sur le petit écran dans une certaine mesure. Jusque-là, vous pouvez toujours planifier une rediffusion complète de la série pour revivre à nouveau l’excitation.

La troisième saison de Marvel’s Runaways a été diffusée à Hulu le 13 décembre 2019. La saison comprend 10 épisodes intenses pour clore la série… pour l’instant.

Lisez l’article original de The Cheat Sheet