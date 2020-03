Les funérailles de Caroline Flack ont ​​eu lieu près de sa maison d’enfance

2020-03-16 13:30:06

Les funérailles de la star de télévision Caroline Flack ont ​​eu lieu dans une forêt près de sa maison d’enfance le 10 mars.

Les funérailles de la présentatrice de télévision – qui s’est suicidée à son domicile de Londres en février – ont eu lieu le 10 mars à Greenacres à Colney, près de Norwich, selon sa mère Christine.

Parlant du service de deux heures, Christine a partagé: “Il y avait beaucoup de souvenirs, des sourires mais surtout des larmes alors que nous nous souvenions tous de Carrie et de la joie qu’elle avait apportée à toutes nos vies.

“Toute la famille voudrait remercier beaucoup tous les amis de Carrie qui ont voyagé du monde entier pour être là ce jour-là et qui ont apprécié pourquoi nous voulions la ramener à Norfolk.

“Ses amis comprenaient tous les anciens copains avec qui elle avait travaillé ou présenté sur” Fash FC “,” I’m A Celebrity “,” Xtra Factor “,” Love Island “, des amis anciens et nouveaux du monde de” Strictly ” , le Bake Off et bien d’autres. ”

Christine a révélé que les amis de Caroline ont passé la journée à partager des histoires et à se remémorer sa “belle fille”.

Elle a déclaré au journal Eastern Daily Press: “Ses amis des jours d’école, du collège et d’aujourd’hui se sont également réunis pour échanger des histoires et rendre hommage à ma belle fille.”

Le service émotionnel comprenait une performance émouvante de la star de ‘X Factor’ Lucie Jones, qui a chanté ‘She Used To Be Mine’ de la comédie musicale ‘Waitress’.

L’ami proche de Caroline, Ciara, a également joué au service, débutant une chanson écrite pour Caroline intitulée «The Sulking Room».

De plus, les invités portaient des T-shirts spéciaux conçus par la copine du showbiz de Caroline, Leigh Francis.

Pendant ce temps, une autre amie célèbre de Caroline, Laura Whitmore, a précédemment décrit le service comme “beau”.

Laura – qui a remplacé Caroline en tant qu’hôte de ‘Love Island’ – a écrit sur Twitter: “Magnifique envoi hier pour une vie qui s’est terminée trop tôt. Rendez-vous de l’autre côté Flack, faites attendre les pina coladas x (sic)”

