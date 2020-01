Les gagnants de War ‘Cast Members Payed?

Vingt joueurs inoubliables qui ont déjà remporté le titre de Sole Survivor reviendront pour la 40e saison. Pour la première fois, les candidats se disputeront un énorme prix de 2 millions de dollars. Semblable à Survivor: All-Stars, les concurrents recevront également plus d’argent pour apparaître dans l’émission que d’habitude.

Casting de «Survivor: Winners at War»

Ethan Zohn – Survivor: Africa (Saison 3)

Sandra Diaz-Twine – Survivor: Pearl Islands (Saison 7) Survivor: Heroes vs. Villains (Saison 20)

Amber Mariano – Survivor: All-Stars (Saison 8)

Danni Boatwright – Survivor: Guatemala (Saison 11)

Yul Kwon – Survivor: Îles Cook (Saison 13)

Parvati Shallow – Survivor: Fans vs. Favorites (Saison 16)

Boston Rob Mariano – Survivor: Redemption Island (Saison 22)

Sophie Clarke – Survivor: South Pacific (Saison 23)

Kim Spradlin-Wolfe – Survivor: One World (Saison 24)

Denise Stapley – Survivor: Philippines (Saison 25)

Tyson Apostol – Survivor: Blood vs. Water (Saison 27)

Tony Vlachos – Survivor: Cagayan (Saison 28)

Natalie Anderson – Survivor: San Juan del Sur (Saison 29)

Jeremy Collins – Survivor: Second Chance (Saison 31)

Michele Fitzgerald – Survivor: Kaoh Rong (Saison 32)

Adam Klein – Survivor: Millennials vs. Gen X (Saison 33)

Sarah Lacina – Survivor: Game Changers (Saison 34)

Ben Driebergen – Survivor: Heroes vs. Healers vs. Hustlers (Saison 35)

Wendell Holland – Survivor: Ghost Island (Saison 36)

Nick Wilson – Survivor: David contre Goliath (saison 37)

«Survivor: Winners at War» rebondissements et nouveaux éléments de jeu

Semblable à la saison 38, Winners at War mettra en vedette la touche controversée Edge of Extinction. Lorsque les joueurs sont élus hors de l’île, ils se rendent à l’Edge, où ils doivent attendre l’occasion de concourir et revenir au jeu.

Les joueurs sur le bord vivent également avec un approvisionnement alimentaire limité et peuvent choisir de quitter en levant un drapeau blanc. De plus, Survivor introduira de nouveaux jetons d’incendie monétaires dans le jeu.

Tout le monde commence par un et doit le léguer ou le léguer à quelqu’un une fois qu’il a été élu au bord de l’extinction. Les joueurs sur le bord peuvent vendre des avantages à ceux qui rivalisent encore dans le jeu pour le prix qu’ils veulent, et les concurrents ont jusqu’au coucher du soleil pour conclure l’accord secret.

Une fois qu’un joueur d’Edge revient dans le jeu, il a les jetons pour acheter plus d’avantages, ce qui augmentera ses chances de durer plus longtemps. La réaction des téléspectateurs au cours de la saison 40 déterminera probablement si des jetons d’incendie sont également incorporés dans la saison suivante.

Enfin, les gagnants de retour se disputent un grand prix de 2 millions de dollars, le plus important de l’histoire de Survivor.

Combien sont payés les candidats «Survivor: Winners at War»?

Semblable à Survivor: All-Stars, chaque joueur est garanti au moins 25 000 $ pour la compétition. Ils recevront également 10 000 $ s’ils font une apparition à la finale et au spectacle des retrouvailles.

Pour chaque saison, sauf All-Stars et Winners at War, les candidats sont généralement garantis 2 500 $. Cependant, pour cette saison, il commencera à 25 000 $, la deuxième place recevant vraisemblablement 100 000 $, et bien sûr, le gagnant remportera 2 millions de dollars.

Regardez Survivor: Winners at War le 12 février 2020 à 20 h EST sur CBS.