Les gens ne peuvent pas arrêter de pleurer en regardant le nouveau spectacle de mariage de Netflix

Les mariages peuvent avoir un fort impact sur les gens là où ils sont en larmes. Mais Netflix a publié une émission qui vous touche même, même pour les gens qui ne pleurent pas normalement à cause d’eux.

Say I Do montre une personne surprenant son futur conjoint avec un mariage. Ils obtiennent ensuite l’aide de l’architecte d’intérieur, Jeremiah Brent, du créateur de mode, Thai Nguyen, et du chef, Gabriele Bertaccini, pour planifier leur mariage dans quelques jours. Découvrez pourquoi cela se compare à Queer Eye et ce que les fans en disent.

« Say I Do » montre aux gens surpris par un mariage

Chaque épisode commence par un couple racontant leur histoire d’amour. On découvre alors que l’un d’eux va surprendre l’autre avec un mariage. Parfois, ces couples sont déjà fiancés mais pour une raison inconnue, ils n’ont pas encore pu marcher dans l’allée. Le premier épisode se concentre sur un couple qui est déjà marié depuis des années, mais leur premier mariage a été un désastre.

Brent, Nguyen et Bertaccini sont ensuite amenés à planifier le mariage avec l’aide de l’autre partenaire. Les hôtes ont parlé de ce que c’était que de travailler ensemble.

Thai Nguyen a déclaré que le spectacle était différent de « Queer Eye »

Le spectacle obtient beaucoup de comparaisons avec Queer Eye. L’émission provient des mêmes producteurs et présente quelques similitudes. Les hôtes ne se contentent pas de planifier des mariages, mais parfois ils aident les couples à résoudre leurs autres problèmes, comme lutter pour démarrer le processus d’adoption, ne pas pouvoir se connecter avec leur famille, etc.

Cependant, Nguyen a déclaré que leur émission était différente. « C’est tellement différent de Queer Eye », a-t-il déclaré à Entertianment Weekly. « Avec Queer Eye, c’est la vie de tous les jours. Mais cette émission, Say I Do, c’est une fantaisie. C’est un rêve. Certaines de ces jeunes mariées rêvent de ce jour toute leur vie. Mais avec des obstacles dans leur vie, ils ne peuvent pas poursuivre leurs rêves. Alors, nous entrons ici. «

Les hôtes ont également dû faire des tests avant d’obtenir leur emploi comme Queer Eye. « Je me souviens encore de la première fois que nous nous sommes tous rencontrés à cette table ronde lors du test de chimie », a déclaré Nguyen. « Jer, je ne sais pas si tu te souviens quand ils ont demandé comment on se décrirait en un mot. Et j’ai dit: «Jer, tu es calme, tu me calmes.» »

Les fans pleurent sur le nouveau spectacle

Chef Gabriele Bertaccini, créatrice de mode Thai Nguyen et architecte d’intérieur Jeremiah Brent sur «SAY I DO» | Netflix

Les fans ne sont pas en mesure de retenir leurs larmes lorsqu’ils regardent le nouveau spectacle. Beaucoup d’entre eux ont tweeté à propos des pleurs pendant les épisodes émotionnels.

« Le premier couple de cette émission de Netflix, Say I Do, vient pour moi », a tweeté une personne. Le premier couple est Marcus et Tiffany LaCour.

Un autre fan a tweeté: « D’accord, je suis tombé sur Say I Do: Surprise Weddings sur Netflix et je suis en train de SOBBING au tout premier épisode omfg. Cette pauvre femme !! Ce qu’ils font pour elle est si réconfortant. »

Une troisième personne a tweeté: «Quiconque passe ce week-end à pleurer à travers les épisodes de Say I Do sur Netflix? Juste moi? D’accord. »

On ne sait pas si le spectacle reviendra pour une autre saison. Mais il semble que les fans apprécient vraiment les histoires émotionnelles après sa sortie.