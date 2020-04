Les gens ne peuvent toujours pas se remettre de la bonne apparence de Robert Downey Jr., vieilli dans le MCU

Le processus de vieillissement numérique est devenu un nouveau débat dans l’industrie cinématographique pour savoir s’il ajoute vraiment quelque chose de valeur. Après avoir été utilisé le plus célèbre dans The Irishman de Martin Scorsese en novembre dernier, personne ne devrait oublier qu’il a également été appliqué plus tôt dans un film MCU 2016 (Captain America: Civil War).

Oui, Marvel a pris une longueur d’avance sur la tendance il y a quatre ans, même s’il s’agissait d’un processus relativement nouveau. Ce n’est pas que d’autres films se soient jamais abstenus de l’utiliser, remontant aussi loin qu’en 2008, The Curious Case of Benjamin Button.

À l’époque, c’était une technologie beaucoup plus grossière. Bien que Civil War ait réussi à le rendre assez convaincant en présentant Tony Stark (Robert Downey Jr.) comme un jeune homme. Les fans sur les médias sociaux sont toujours étonnés d’avoir rendu ça si beau.

La scène du vieillissement dans «Civil War» avec Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. | Tibrina Hobson / FilmMagic

Quiconque se souvient de la scène ci-dessus se souviendra de la précision avec laquelle l’équipe d’effets a fait ressembler Downey à un adolescent. Il l’aurait exécuté comme il le semble aujourd’hui, puis la société de technologie Lola VFX l’a transformé pour avoir l’air environ 30 ans plus jeune.

La société numérique ci-dessus est la pionnière de la technologie sur Benjamin Button, plus Michael Douglas vieilli dans Ant-Man en tant que débutants. Alors que Downey avait l’air plus convaincant en tant que jeune homme, ils avaient beaucoup de matériel source à partir duquel puiser. De nombreux fans, comme sur Reddit, notent à quel point le jeune Tony Stark ressemblait à Downey dans le film de 1987 Less Than Zero.

Lola VFX aurait creusé dans ce film pour faire référence à la façon dont Downey regardait vers l’âge de 20 ans. Néanmoins, les défis numériques étaient encore nombreux, principalement dans la façon de changer la structure osseuse compte tenu de la différence avec l’âge.

Bien que ce processus de vieillissement se soit amélioré depuis 2016, va-t-il vraiment devenir un processus populaire dans les films? Utiliser de vrais acteurs plus jeunes pour représenter des personnages quand ils sont encore actifs.

Casting intelligent pour trouver des acteurs plus jeunes similaires

Des émissions comme This Is Us de NBC sont un bon exemple de la façon dont les services de casting utilisent toujours de vrais acteurs pour représenter des homologues plus jeunes à des personnages. Chacun des enfants que le spectacle a embauché pour jouer les enfants Pearson à l’adolescence est absolument convaincant grâce à la ressemblance des versions adultes à bien des égards.

De nombreux films et émissions embauchent des acteurs plus jeunes pour incarner des versions d’enfance d’un personnage, une pratique depuis le début du film. Maintenant, cependant, il pourrait y avoir plus de recours à la technologie numérique pour y arriver.

Étant donné que le MCU est tellement tributaire de la technologie numérique, il se peut qu’il fasse plus de vieillissement dans ses futurs projets. Une partie de cela pourrait être de faire vieillir les Avengers eux-mêmes s’il leur arrive de revenir et de rencontrer leur moi plus jeune ou de le faire en flashback.

Peut-être que Robert Downey, Jr. sera à nouveau prêt à vieillir, car il peut toujours jouer ses propres scènes sans passer aux pixels numériques.

Peut-être que des émissions comme le prochain «Loki» présenteront de jeunes Avengers

La technologie de vieillissement est déjà mise en place pour devenir meilleure que jamais. Certains analystes des médias ont déclaré que le vieillissement de l’Irlandais était meilleur que ce que le MCU avait accompli et a ouvert une nouvelle voie.

Nul doute que Marvel relèvera ce défi technologique et l’utilisera pour un effet plus réaliste. Avec Loki à venir sur Disney +, le voyage dans le temps sera souvent utilisé, ce qui donnera peut-être lieu au personnage principal de visiter des versions plus jeunes de The Avengers.

C’est peut-être alors que le dégraissage trouve sa pleine floraison dans le MCU et pour tous les films. Dans le cas de Robert Downey, Jr., il peut peut-être encore jouer un Tony Stark de 50 ans (ressuscité) à 80 ans, même si un vrai Tony Stark de 80 ans serait beaucoup plus intéressant.