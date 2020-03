Les gens s’inquiètent pour la santé de Joy-Anna Duggar après qu’elle annonce qu’elle est enceinte

Neuf mois après avoir subi une perte de grossesse dévastatrice, Joy-Anna Duggar a de bonnes nouvelles. La star de Counting On attend à nouveau, elle et son mari Austin Forsyth ont révélé sur Instagram le 18 mars.

“Ce fut un voyage assez fou ces derniers mois, mais nous sommes tellement reconnaissants que maman et bébé soient en bonne santé!” a écrit le couple. Dans une vidéo YouTube, la jeune femme de 22 ans a déclaré que son bébé devait arriver le 19 août.

Certains s’inquiètent de la santé de Joy-Anna Duggar

La famille, les amis et les fans ont tous réagi avec joie lorsque le couple a annoncé qu’il agrandissait sa famille. Sur Instagram, les frères et sœurs de Joy-Anna, y compris Jill Duggar, Jessa Duggar, Anna Duggar, Josiah et Lauren Duggar, et Jana Duggar ont tous partagé leurs félicitations, tout comme Little People, la star du Big World Tori Roloff et le BFF de Joy-Anna. Carlin Bates de Bringing Up Bates.

Mais sur Reddit, certains observateurs de Duggar ont pris un ton plus prudent. La dernière grossesse de Joy-Anna s’est terminée par une mortinaissance à cinq mois, et les gens se sont inquiétés du fait que la future maman ne recevrait pas les soins prénatals appropriés.

“J’espère que l’enfer et le dos qu’elle fait la bonne chose et cherche un VRAI professionnel médical”, a écrit une personne.

“J’espère juste qu’elle recevra des soins prénatals de haute qualité et ira à l’hôpital pour cette naissance car elle a eu des complications avec la naissance de Gideon et celle-ci est apparemment à haut risque”, a commenté une autre.

Joy-Anna dit qu’elle voit un médecin

Joy-Anna a donné naissance à son premier enfant, un garçon nommé Gideon, en 2018. À l’origine, elle avait l’intention d’accoucher à la maison, mais des complications l’ont forcée à déménager à l’hôpital, où elle a subi une césarienne d’urgence. À l’époque, certains ont critiqué les Duggars pour avoir mis en danger la santé de maman et de leur bébé en travaillant à la maison pendant des heures avant de finalement demander des soins médicaux à l’hôpital.

Son travail difficile et son accouchement avec Gideon ainsi que la perte d’une autre grossesse ont inquiété la santé de Joy-Anna, en particulier ceux qui soupçonnent que la famille Duggar pourrait renoncer à certains soins prénatals.

Bien que l’on ne sache pas exactement quel type de soins de santé Joy-Anna a reçu par le passé, elle a dit dans sa vidéo d’annonce de grossesse qu’elle consultait actuellement un médecin. Elle a dit que peu de temps après avoir découvert qu’elle était enceinte, elle a commencé à «repérer un peu» et a décidé d’appeler son médecin.

Après avoir fait des analyses de sang, le médecin de Joy-Anna lui a dit que certains de ses chiffres semblaient un peu faux et qu’il y avait une chance qu’elle ait eu une grossesse molaire (une grossesse où l’ovule fécondé n’est pas viable). Cette nouvelle était «difficile» à entendre, a-t-elle dit.

“Ça a été des semaines très difficiles”, a-t-elle ajouté. “Nous faisons les tests génétiques la semaine prochaine et nous espérons que d’ici 10 semaines, nous saurons s’il s’agit d’une grossesse viable.

Heureusement, Joy-Anna et Austin ont rapidement reçu de bonnes nouvelles de leur médecin. Non seulement elle a eu une grossesse saine, mais elle a pu apprendre le sexe de leur enfant.

“C’est assez fou”, a-t-elle déclaré. “[I’m] super excité, nerveux et reconnaissant à la fois. »

