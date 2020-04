Les gens veulent que Khloé Kardashian arrête d’utiliser les filtres Instagram sur les photos de True

Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont des parents très fiers de leur belle fille. Kardashian aime publier des photos d’elle avec leur fille True. Elle pose souvent avec les deux ans et se réfère à elle comme sa meilleure amie.

Kardashian et Thompson ont été présentés comme des objectifs de coparentalité, mais Kardashian est fréquemment critiquée pour avoir modifié ses photos de True. Depuis son enfance, Kardashian a été accusée d’avoir tenté d’alléger le teint de True sur les photos afin que la mère et la fille se ressemblent davantage. Qu’ont à dire les fans?

Un fil d’aération sur Reddit montre ce que les fans pensent vraiment

Les fans se sont rendus sur Reddit pour parler de leurs problèmes avec Kardashian en utilisant des filtres pour changer la couleur de peau de True dans ses photos Instagram. Ils ont parlé de voir la «vraie couleur de peau» de True dans l’émission Keeping Up With the Kardashians cette saison.

Le message d’origine se lit comme suit: “Khloe doit cesser d’appliquer tous ces filtres fous sur Instagram qui lui donnent, comme True, l’air d’avoir la même couleur de peau.”

Les fans répondent en accord et discutent des implications pour True lorsqu’elle verra les photos un jour. Pensera-t-elle que sa mère ne voulait pas qu’elle ressemble à son père? Les fans s’inquiètent de l’image avec laquelle True grandira si Kardashian continue de modifier leurs photos ensemble afin que la couleur de peau de sa fille apparaisse plus claire.

Ce n’est pas la première fois que les photos Instagram de Kardashian sont sous le feu

Khloe Kardashian | Allen Berezovsky / .

Kardashian publie fréquemment et compte plus de 100 millions de followers sur Instagram. Partout où elle va et chaque événement, grand et petit, a une photo à partager avec ses followers.

Pendant longtemps, Kardashian a été critiquée pour sa nounou sur toutes ses photos. Les fans l’ont accusée de ne pas pouvoir être parent en raison de ses photos montrant la nounou avec elle où qu’ils aillent, des réunions de travail au marché fermier et partout ailleurs.

Elle a également posté une photo de True entourée de sacs Birkin qui a reçu beaucoup de haine. Sur la photo, True, âgé de dix mois, est assis au milieu d’une pile de sacs de créateurs colorés avec un énorme sourire sur son visage. Les gens étaient bouleversés que Kardashian ait choisi de montrer sa richesse d’une manière si extravagante. Pour référence, un sac Birkin par Hermes peut coûter entre 40 000 $ et 500 000 $ pour un seul sac et cette photo en contient des dizaines.

Les retouches photo ont peut-être été provoquées par une critique précoce de la couleur de peau de True

Alors que les fans critiquent Kardashian pour avoir utilisé des filtres qui éclaircissent la couleur de peau de sa fille, le désir de le faire peut être inspiré par des critiques antérieures. La sœur de Kardashian, Kim Kardashian West, a publié une photo en 2018 avec sa fille Chicago, sa nièce Stormi et la fille de Khloe Kardashian True.

Les commentateurs ont dit que True était «trop sombre» et sont même allés jusqu’à dire qu’elle ne serait jamais mignonne à cause de sa couleur de peau. Ils disent également que «ce n’est pas de sa faute si elle ressemble à son père», mais la critique de sa coloration plus foncée est très réelle.

Ces commentaires sont, sans aucun doute, cruels pour plusieurs raisons. Tout d’abord, True Thompson est un enfant. Deuxièmement, le colorisme est une forme très réelle de préjugés. Les commentaires mesquins n’ont pas leur place dans la société moderne.

Les fans sont préoccupés par la future image de soi de True

Parmi les commentaires sur la couleur de peau plus foncée de True sur la publication Instagram de Kardashian West, il y a également des inquiétudes sur la façon dont True pourrait penser d’elle-même à l’avenir. Dans Teen Vogue, la militante Jamilah Lemieux parle de son inquiétude pour l’image de soi de True: «Pour les femmes blanches qui élèvent de jeunes filles noires, la nature complexe de la petite fille noire peut sembler étrangère et peut-être incapable de les soutenir pendant les moments difficiles, ou même de reconnaître un soutien est nécessaire.

Pour défendre True, de nombreuses femmes noires ont défendu son apparence dans les commentaires et ont parlé de la suppression culturelle dans tout, des cheveux naturels aux bons produits pour la peau et même aux malheurs de rencontres mixtes. Avec tout le soutien suscité par un article sur les réseaux sociaux et une mère et un père très présents et impliqués, True a certainement les modèles dont elle a besoin, peu importe ce que les fans veulent dire à propos de quelques filtres Instagram.

Les photos les plus récentes de True semblent être filtrées

Récemment, Kardashian a publié une photo de True lors de son deuxième anniversaire. La longue légende jaillit des deux dernières années de sa fille et à quel point ses deux parents l’aiment. Comparé aux photos non modifiées et à l’apparence de True dans la série, son teint semble toujours plus clair dans la publication Instagram de Kardashian.

Dans le passé, Kardashian a été un ardent défenseur de sa famille, même en défendant son ex et le père de True, Thompson. Elle n’a pas répondu aux commentaires sur le teint de sa fille, et elle n’a pas fait de grandes déclarations à part son amour absolu et son dévouement à True. Il est clair qu’elle construira toujours True pour se sentir belle, peu importe comment elle choisit d’afficher ses photos sur les réseaux sociaux.