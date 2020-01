Les Grammy Awards s’ouvrent sur un moment de silence pour Kobe Bryant

Le monde est en deuil après la mort de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna Bryant. Les deux figuraient parmi cinq personnes tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, le 26 janvier. Les Grammy Awards devraient avoir lieu le même jour au Staples Center, où Bryant a joué en NBA pour les Lakers de Los Angeles.

Un moment de silence a eu lieu pour Kobe Bryant

Pendant la pré-diffusion des Grammy Awards, un moment de silence a été organisé pour Bryant.

“Comme la plupart d’entre vous le savent peut-être, nous avons perdu Kobe Bryant dans un tragique accident d’hélicoptère aujourd’hui”, a déclaré Harvey Mason Jr., PDG par intérim de la Recording Academy. “Puisque nous sommes chez lui, je vous demanderais de vous joindre à moi dans un moment de silence. ”

Les fans se sont rassemblés devant le Staples Center

Après l’annonce de la mort de Bryant, les fans se sont réunis au Staples Center pour rendre hommage au joueur retraité de la NBA. Un fan a apporté un affichage floral géant avec les mots “KOBE NOUS VOUS AIMONS R.I.P.”

Le LAPD a rappelé aux fans que le Staples Center était fermé en raison des Grammy Awards.

“Nous sommes au courant des rapports publiés concernant l’accident d’hélicoptère à Calabasas aujourd’hui et nous sommes toujours en train de confirmer avec @LASDHQ qui était à bord. Pour rappel, la zone autour du Staples Center est fermée car les Grammys et les fans ne pourront pas accéder à l’arène », a tweeté le LAPD.

Cela n’a pas dissuadé les fans de se présenter pour leur rendre hommage. En raison des Grammy Awards, les centaines de fans ont été contraints de se rassembler autour d’une clôture de fortune entourant l’arène.

L’écrivain ESPN Justin Tinsley a tweeté: «Je suis littéralement au STAPLES Center en ce moment. Tout le monde a le même aspect de perte en ce moment. Nous sommes tous des zombies. Surréaliste ne commence même pas à décrire ce que ça fait. ”

Certains ont demandé l’annulation des Grammy Awards en l’honneur de Kobe Bryant

Alors que certains fans se sont réunis au Staples Center pour rendre hommage, d’autres ont demandé que les Grammy Awards soient annulés ou reportés pour une autre nuit.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Je pense que les Grammys doivent juste être annulés à ce stade et laisser tout le monde pleurer Kobe Bryant au Staples Center.”

«Ajournez les #GRAMMYs ou annulez-les… ​​Il n’est absolument pas nécessaire de les héberger ce soir. Il n’est pas approprié de les retenir un jour de deuil et de tristesse pour la perte de Kobe Bryant et sa fille », a tweeté un fan.

“Je ne sais pas comment les #grammys peuvent continuer ce soir dans cette arène de Los Angeles … # KobeBryant”, a écrit un utilisateur de Twitter.

D’autres espèrent que les Grammy Awards rendront hommage à Kobe Bryant

Après la nouvelle, Chrissy Teigen a tweeté à quel point les Grammy Awards semblaient sans importance par rapport à la mort de Bryant.

«Le centre-ville en ce moment et rien ne semble plus sans importance que ce que nous faisons aujourd’hui. C’est absolument terrible. Tout le monde est engourdi », a tweeté Teigen.

D’autres ont appelé la remise des prix à au moins organiser un hommage à Bryant.

«Honnêtement si les grammys ne donnent pas une minute de silence au domicile de kobe bryant. ils ont totalement perdu tout mon respect », a tweeté un fan.

«Ce que les Grammys doivent faire, c’est donner un moment de silence profond à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, y compris les autres qui ont été tués aujourd’hui. Le Staple Center accueillera toujours les fans de Kobe et des Lakers. C’est le moins qu’ils puissent faire, c’est donner le plus grand respect qu’il mérite », a écrit un utilisateur de Twitter.

Compte tenu de l’héritage de Bryant au Staples Center et dans le monde entier, nous espérons que les Grammy Awards rendront hommage à Bryant, à sa fille et aux autres victimes de l’accident d’hélicoptère. Nos pensées vont aux proches de Bryant et à ceux qui ont perdu quelqu’un pendant cette période difficile.