Les hommes de Boyz II viennent de donner une énorme somme d’argent à des programmes de musique

Il n’est pas question de R&B des années 90 sans inclure Boyz II Men en tête de liste des grands. Le groupe a eu une série de succès au milieu des années 90, grâce à des ballades comme «End Of The Road», «On Bended Knee» et leur collaboration avec Mariah Carey – «One Sweet Day» – qui les ont emmenés au sommet de la des graphiques et des records.

Boyz II Men | Kevin Mazur / WireImage

Le groupe comprend leur impact et continue de tourner dans des foules à guichets fermés à travers le monde, mais ils n’oublient jamais leur ville natale de Philadelphie. Ils ont récemment montré leur appréciation pour la ville qui les a aidés à se faire un don de plus de 100 000 $ aux programmes de musique de l’école.

Boyz II Men célèbre le 25e anniversaire de “Je vais vous faire l’amour” avec un concert à Philly

“I’ll Make Love To You” est sorti en 1994 et a été un succès instantané – à tel point qu’il y a toute une génération de bébés nés entre 1994 et 1995 grâce à la chanson. La chanson a été écrite par le super-producteur Babyface – et était le premier single du deuxième album du groupe II.

Source: YouTube

Il a occupé la première place du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines consécutives. Au moment de sa séquence, il a égalé un record pour le plus de semaines au numéro un précédemment établi par Whitney Houston “I Will Always Love You. ” Avec l’aide du single, l’album s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires et est devenu leur plus gros vendeur.

Pour célébrer le succès du single et de l’album, le groupe a entamé une tournée aux États-Unis, en veillant à donner un concert spécial le jour de la Saint-Valentin dans leur ville natale de Philadelphie. Ils ont joué que l’opéra célèbre et récemment restauré, The Met, dans le nord de Philadelphie.

Boyz II Hommes 2019 | Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via .

Wanya Morris a discuté avec le Philadelphia Inquirer avant leur grande performance sur l’importance de l’émission. “Ça fait du bien. … Nous faisons cela depuis longtemps. C’est un spectacle Boyz II Men II, donc pour pouvoir commémorer cette époque avec un spectacle d’une telle stature, cela a du bon sens », a-t-il déclaré. “Et c’est un grand cran dans notre ceinture.”

Boyz II Men fait un don aux programmes de musique de l’école de Philadelphie

Après un show à guichets fermés et une ovation debout, le groupe ne pouvait pas quitter Philadelphie sans redonner. Le groupe a été formé pendant ses études au Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts et a déclaré que sans le programme, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui. Malheureusement, de nombreux étudiants et musiciens en herbe n’ont pas de programmes de musique sur lesquels s’appuyer en raison de compressions budgétaires et Boyz II Men est conscient de l’écart. Ils ont décidé de prendre des mesures pour combler le vide.

Source: Instagram

Le groupe lauréat d’un Grammy Award s’est associé à Live Nation – et au révérend Mark Hatcher de Holy Ghost Ministries – au Met Philadelphia le soir de leur soirée spectacle pour présenter un don de 110 000 $ au School District de Philadelphie. Le don aidera à soutenir la musique dans les écoles.

Source: YouTube

“Au cours de sa première année seulement, Live Nation et le Met ont recueilli et fait cette importante donation à la suite d’efforts continus et d’un engagement à redonner à la communauté”, a déclaré Live Nation dans un communiqué rapporté par 6ABC Philadelphia.

Boyz II Men continue de se produire en trio lors de leur résidence de week-end à Las Vegas au Mirage. Ils trouvent toujours le temps de faire des spectacles à Philadelphie. Leur spectacle de la Saint-Valentin était le deuxième au Met depuis sa réouverture en décembre 2018.