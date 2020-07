«Les jeunes et les agités» Bryton James est si talentueux que les fans ne peuvent pas en avoir assez

Les fans écoutent des feuilletons pour une grande variété de raisons – le drame, la romance et les intrigues de longue date. Les acteurs sont également un attrait majeur et, souvent, des stars talentueuses deviennent célèbres grâce à des savons de jour. The Young and the Restless est un feuilleton qui a souvent fourni aux acteurs la possibilité de fléchir leurs muscles dramatiques et de se pavaner vraiment. Une star, en particulier, est acclamée par les critiques et les fans.

« The Young and the Restless » est un feuilleton à succès

À partir de 1973, les spectateurs ont découvert les personnages dynamiques et intrigants de The Young and the Restless. Diffusée à l’origine dans des épisodes de trente minutes, les fans ont rapidement demandé plus, et le spectacle a finalement été étendu à des épisodes d’une heure. L’émission s’articule autour de deux familles – les Brooks et les Fosters, et au fil des ans, de nouveaux personnages ont été introduits, créant l’un des acteurs les plus dynamiques de la télévision de jour.

Alors que de nombreux critiques se sont moqués des feuilletons, The Young and the Restless est en fait bien connu pour la qualité de l’écriture et du jeu, et a remporté de nombreux Emmy Awards lors de la série. Il a également constamment obtenu des notes élevées, tant de la part des critiques que des fans. Heureusement, les fans de The Young and the Restless ont encore de nombreuses années de leur émission préférée à espérer, car elle a récemment été renouvelée pour la saison de télévision 2023-24. Bien que le succès de la série ait beaucoup à voir avec la base de fans dédiée et la qualité de la narration de la série, il ne fait aucun doute que les acteurs ont beaucoup à voir avec la façon dont The Young and the Restless a été reçu.

Bryton James incarne Devon Hamilton dans «The Young and the Restless»

Depuis 2004, une jeune star a constamment affiché un haut niveau d’excellence en jeu. Bryton James, qui incarne Devon Hamilton dans The Young and the Restless, est devenu non seulement un pilier de la série, mais un favori des fans. Né en 1986, James a commencé à jouer très tôt, apparaissant dans des publicités et des publicités imprimées, selon CBS. Il a obtenu son premier concert d’acteur majeur à l’âge de quatre ans lorsqu’il a été choisi pour la série télévisée Family Matters.

Début 2004, James a été choisi pour The Young and the Restless. Il est depuis devenu un chéri critique et a reçu de nombreuses distinctions pour son travail sur la série. En 2007, James a remporté le Daytime Emmy Award 2007 pour le meilleur jeune acteur dans une série dramatique, et en 2020, il a remporté le Daytime Emmy Award du meilleur second rôle dans une série dramatique.

Bryton James a un bel avenir devant lui

Bryton James a travaillé sur plusieurs autres émissions de télévision de renom, en plus de son mandat dans The Young and the Restless. Il a fait une apparition très médiatisée dans The Vampire Diaries et a prêté sa voix à plusieurs spectacles d’animation majeurs, notamment Star Wars Rebels, DC Super Friends et Zevo-3. Il est clair que James a un brillant avenir dans le secteur du divertissement et, à seulement trente-trois ans, a déjà franchi des étapes importantes. Non seulement James est une star talentueuse, mais il a également un côté philanthropique et a prêté son temps à de nombreux organismes de bienfaisance au fil des ans.

Les fans adorent James et l’excellent travail qu’il tourne sur The Young and the Restless. Les téléspectateurs n’ont pas hésité à faire connaître leurs sentiments à propos de James et ont publié à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux le talent de la jeune star. Il semble très probable que non seulement James continuera de gagner de nouveaux fans grâce à son travail sur The Young and the Restless, mais qu’il remportera également de nombreux autres prix.