«Les jeunes et les agités» sont là pour les retrouvailles de Billy et Amanda

Les paires romantiques sur les feuilletons sont ce qui fait prospérer ce genre de télévision de jour. Personne ne fait mieux le côté romantique des choses que The Young and the Restless. La série existe depuis des décennies, et ils jouent toujours les jeunes couples et les relations off / on qu’ils ont.

L’un des plus populaires de ces dernières années est Billy et Amanda. Cette romance continue de se jouer de jour en jour, et les personnages sont joués par Jason Thompson et Mishael Morgan, respectivement.

Alors que Billy (Abbott) est un personnage de Young and the Restless depuis 1993 (avec de nombreux acteurs), Amanda est un peu plus récente. Cependant, Mishael Morgan a joué un personnage différent nommé Hilary Curtis de 2013 à 2018 jusqu’à son retour l’an dernier dans le mystérieux rôle d’Amanda.

Retour sur la romance récurrente de Billy et Amanda

Billy a commencé à devenir ami avec Amanda lorsque ce dernier personnage est revenu en tant qu’avocat traitant un testament contesté au sein de la famille Chancellor. Quand Amanda Sinclair est arrivée à la porte de Devon Hamilton, ce dernier ne pouvait pas croire qu’Amanda ressemblait à sa femme décédée, Hilary Curtis.

Cette apparition a débuté lors d’un cliffhanger en septembre dernier. En chemin, Devon est devenu suspect que Amanda soit Hilary essayant de simuler sa mort sous une nouvelle identité.

Le plus intéressant, cependant, est qu’Amanda se rapproche de Billy Abbott. Billy est devenu protecteur d’Amanda en découvrant sa vie passée et son ancien fiancé retournant se mêler. Il a également été découvert qu’Amanda était apparemment une ancienne orpheline qui a dû endurer la vie dans des foyers d’accueil lorsqu’elle était enfant.

Après avoir passé la nuit avec Amanda, Billy a rassemblé le courage de l’embrasser. En fin de compte, cela a conduit à un arc romantique compliqué.

Quelques histoires de Billy et Amanda en cours de route

Mishael Morgan | Amanda Edwards / .

Victoria Newman était l’ancienne épouse de Billy, ce qui lui a causé beaucoup de complications alors qu’il hésitait entre revenir vers elle ou passer du temps avec Amanda. Dans un complot récent, Billy a rencontré Amanda dans un hôtel où ils l’ont finalement enfermé.

Ils ne pourraient pas faire cela sans beaucoup d’ingérence de la famille de Billy et du reste de son entourage. Il semble que Billy et Amanda ne peuvent pas rester éloignés l’un de l’autre, mais s’entraider pour résoudre leurs problèmes personnels est ce qui les a rapprochés cette saison.

Les deux ont vu d’autres personnes entre leurs relations naissantes. Billy a vu Vicki et Amanda a vu Nate Hastings. En conséquence, Billy et Amanda ont été plus ou moins allumés pendant un certain temps jusqu’à la réunion d’hôtel ci-dessus.

C’est pourquoi les téléspectateurs deviennent toujours fous lorsqu’ils se rencontrent. Pourtant, tous les téléspectateurs n’aiment pas cette romance.

Les fans soutiennent généralement leur relation

Selon des sources d’analyse de feuilletons, les fans semblent divisés au milieu de leur approbation de Billy et Amanda. Certains pensent que leur relation est un peu avilissante les uns envers les autres.

Ceux qui approuvent pensent que c’est l’une des romances les plus rafraîchissantes jamais réalisées sur Young and the Restless. C’est principalement parce que les acteurs ont une bonne chimie entre eux et la rendent crédible. De plus, c’est une romance basée sur une amitié progressive plutôt qu’un saut impulsif dans le foin.

Peut-être pour une fois, un feuilleton a frappé sur une romance basée davantage sur la vie réelle que sur la fantaisie. Que les scénaristes acceptent de garder Billy et Amanda ensemble est toujours en suspens. Parce que le public les aime tellement, les écrivains vont probablement le taquiner aussi longtemps que possible, à moins qu’ils ne les fassent finalement légitimement marier.