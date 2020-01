Les Jonas Brothers vont boire un verre avec Seth Meyers

Seth Meyers a pris la Jonas Brothers boire un jour – et ce pourrait être la meilleure chose que vous verrez toute la semaine.

Dans un hilarant “Tard dans la nuit avec Seth Meyers” vidéo, pseudo, Joe et Kevin Jonas, de même que Jack McBrayer et le frère de Seth, Josh, a profité d’un après-midi mouvementé rempli de plusieurs rondes de boissons et de jeux sur le thème des frères. Et tout s’est terminé avec les deux groupes de frères qui tentaient d’écrire des chansons pop tout en étant très ivres.

Après avoir nettoyé leurs palettes avec de la bière, Seth est passé derrière le bar pour mélanger des cocktails créatifs sur le thème de chacun des frères. Ceux-ci comprenaient une boisson intéressante appelée “The First Born”, qui était composée de scotch de 30 ans, de certains O’Douls et Alka Seltzer, et un cocktail à base de Kahlúa servi dans un biberon pour les “bébés” de la famille.

Pour la boisson de l’enfant du milieu, Seth a dit qu’ils allaient y mettre “aucune pensée” et a créé un cocktail rempli d’un mélange d’alcool mystérieux et de chasseurs. “Confus, je le décrirais comme déroutant”, a plaisanté Nick.

Seth a ensuite annoncé qu’il était temps pour les jeux à boire et a commencé par tester les connaissances des frères célèbres de JoBros. S’ils se trompaient, ils devaient prendre une dose de tequila. S’ils réussissaient, Seth, Josh et Jack devaient boire. Pour votre dose quotidienne de placement de produit, l’étiquette de tequila de Nick “Villa One” était l’alcool fort sur la table et la plupart du temps, tout le monde s’est assuré de mentionner le slogan de la marque: “La vie comme elle devrait être” lorsqu’ils ont pris leurs photos.

Sans surprise, tout le monde est devenu plus (et plus) en état d’ébriété au fil de la journée, ce qui en fait une vidéo assez divertissante. Le groupe a ensuite participé à un jeu amusant intitulé “Cheveux”, où ils ont dû essayer de faire correspondre les coiffures aux visages des hommes qui les avaient autrefois, et à quelques tours de jeu de palets remplis d’alcool.

Il semblait que Seth avait gardé le meilleur match pour la fin. Les Jonas Brothers, Seth et Jack McBrayer ont été chargés d’écrire une chanson en seulement cinq minutes. Comme on pouvait s’y attendre, le processus créatif était un peu en désordre de la meilleure façon, mais ils ont tous réussi à jouer leurs nouveaux morceaux sur scène.

Nous admettrons que la chanson de Seth, Josh et Jack était un peu impressionnante, cependant, ils ne pouvaient pas résister au groupe de garçons, qui a joué ivre une chanson accrocheuse sur une position sexuelle, qui comprenait des paroles très notées X.

Regardez le clip entier, ci-dessus!

