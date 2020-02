Les jouets Baby Yoda de Hasbro excitent les fans de «The Mandalorian»

Baby Yoda était la vedette de The Mandalorian et il était tout ce dont tout le monde pouvait parler pendant la première saison de l’émission. Dès que son adorable petit visage est sorti de son berceau flottant, les fans ont été accrochés et ont immédiatement commencé à chercher des marchandises. Heureusement, une variété de produits inspirés de «The Child» arrivent cette année, y compris une nouvelle gamme de jouets Hasbro Baby Yoda que les fans ne peuvent pas attendre pour mettre la main sur.

The Mandalorian And Star Wars: The Clone Wars at Dream Hotel le 20 février 2020 à New York | Craig Barritt / .

Qui est Baby Yoda?

Baby Yoda – dont le nom officiel est The Child (du moins pour l’instant) – a surpris les fans de Star Wars lorsqu’il est apparu dans le premier épisode de The Mandalorian. Son apparence a enflammé un tout nouveau fandom de Star Wars, avec son propre tableau Reddit et des tonnes de mèmes hilarants.

Dans l’épisode 1 de The Mandalorian, Mando reçoit une prime de quelqu’un (connu sous le nom de «The Client») de l’Empire et est chargé de lui ramener l’Enfant. Mando ne sait pas comment ni pourquoi l’Enfant est important, mais plutôt que de le livrer à l’Empire, il décide de le protéger et de le retourner dans son monde natal. La trame de fond de l’Enfant est encore inconnue, mais sa ressemblance avec Yoda et ses capacités de télékinésie et de guérison impliquent qu’il a la Force du Jedi.

Les fans sont à la recherche de marchandises «The Mandalorian»

Lors de la première de The Mandalorian en novembre dernier, il n’y avait pas beaucoup de produits liés au spectacle disponibles. Alors que les fans ont commencé à tomber amoureux du personnage, des mèmes sont nés et la demande de jouets et de vêtements Baby Yoda a augmenté.

Mais heureusement pour les fans, 2020 est l’année de la marchandise mandalorienne. Hasbro a annoncé une toute nouvelle gamme de jouets, dont une peluche Animatronic “The Child” qui parle et roucoule, ferme les yeux pour dormir et porte le collier signature de Mando. La société de jouets lancera également une gamme de véhicules jouets qui comprend Baby Yoda dans son berceau flottant, ainsi qu’une version inspirée du spectacle de leur jeu de société Operation.

The Mandalorian And Star Wars: The Clone Wars at New York Toy Fair Product Showcase: au Dream Hotel le 20 février 2020 à New York | Craig Barritt / .

Les fans sont emballés par les nouveaux jouets Baby Yoda

Disney a dévoilé la nouvelle gamme de jouets Hasbro lors d’un événement à New York avant le salon du jouet 2020. Après que Good Morning America a fait ses débuts sur les jouets, les fans ont contacté Twitter pour parler de leur adorable beauté.

«Oh ma bonté, oh ma bonté, oh ma bonté! Qui d’autre va faire la queue pour l’un d’eux? » a écrit un fan de Twitter. «Regardez Baby Yoda, allez !! Il roucoule, remue les oreilles, lève le bras pour utiliser la force et plus encore !! Comme il est réaliste et adorable!? ” a écrit un autre utilisateur.

Un fan a tweeté que le «Hasbro parle Baby Yoda» a son «portefeuille SCREAMING».

Il y a aussi un nouveau jeu de société The Mandalorian Operation qui a des fans à la fois confus et excités. «Wow, un jeu d’opération Baby Yoda. Je vais attendre la version pour chirurgie invasive, »a écrit un utilisateur.

Un autre fan a souligné que le jeu ne nécessitera pas de chirurgie pour les joueurs. “Baby Yoda Operation Game, mais vous empêchez Baby Yoda de tout toucher sur le navire”, a tweeté l’utilisateur. “Je veux ceci.”

Il est clair que les fans attendent avec impatience de mettre la main sur tous les produits d’inspiration mandalorienne qu’ils peuvent. Certains jouets The Child de Hasbro, y compris la peluche Animatronic, sont disponibles en précommande auprès des principaux détaillants et seront expédiés plus tard cette année.