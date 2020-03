Les Kardashian-Jenners ont-ils appris à parler différemment?

Partout dans le monde, les gens sont fascinés par les Kardashian-Jenners depuis leur première gloire dans les années 2000. Chacune de leurs actions est constamment examinée par les fans et les médias, y compris leur façon de parler.

Une chose en particulier qui a attiré beaucoup d’attention au fil des ans est leurs modèles de discours. En fait, certains fans croient maintenant que les Kardashian-Jenners se sont volontairement entraînés à parler différemment.

Les Kardashian-Jenners sont devenus célèbres pour leur façon de parler

Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Kim Kardashian West | Dimitrios Kambouris / . pour les affaires de la mode

Quiconque a vu Keeping Up With the Kardashians connaît la façon dont les sœurs de la famille Kardashian-Jenner parlent. Ils sont connus pour leur accent «Valley girl», qui se distingue par son utilisation de la conversation (l’intonation montante dans les phrases qui ne sont pas des questions) ainsi que de la friture vocale (une voix grinçante et basse dans certains mots).

L’accent «Valley girl» existe depuis des décennies, mais la popularité de Kardashian-Jenners l’a vraiment ramené dans le courant dominant.

Alors que les linguistes ne pensent pas qu’il y ait quelque chose de mal avec la conversation et les alevins vocaux, un certain nombre de personnes ne prennent pas au sérieux le discours de «Valley girl». Les femmes qui parlent comme les Kardashian-Jenners ont tendance à être considérées comme moins intelligentes.

Les fans pensent que les Kardashian-Jenners ont délibérément changé leur style de parole

Les femmes de Kardashian-Jenner ont toujours l’accent général «Valley girl», mais de nombreux fans remarquent que certaines parties de leurs modèles de discours ont changé au fil des ans.

“Est-ce que quelqu’un a remarqué que depuis le début de la série, Kris a changé sa façon de parler?” a déclaré un fan de Reddit. «Elle a trop prononcé chaque syllabe. Ça me rend folle parce que je pense qu’elle a peut-être été coachée ou quelque chose pour ça. Aucun des autres membres de la famille ne parle de cette façon. Ce n’est pas un accent Cali, c’est comme quelque chose de totalement différent que je ne peux pas identifier. “

La même affiche a également souligné les changements dans le discours de Khloe Kardashian et Kim Kardashian West, notant que Khloe “prononce chaque suffixe -ing” -ung “tandis que Kim est” très calculé et monotone et n’utilise pas sa lèvre supérieure ou les dents.”

D’autres fans ont également convenu que la façon dont certains Kardashian-Jenner parlaient n’était pas très naturelle et devait être le produit d’un coaching sérieux.

Certains pensent que la chirurgie esthétique influence le discours de Kardashian-Jenners

Bien qu’il soit probable que les Kardashian-Jenners changeraient délibérément leur discours, certaines personnes pensent que cela pourrait simplement être une chirurgie esthétique qui affecte leur façon de parler.

“Les filles essaient probablement d’éviter d’activer leurs plis nasogéniens (lignes de rire) en n’utilisant pas leurs lèvres supérieures”, a déclaré une personne sur Reddit.

Un autre fan a accepté, partageant: «J’ai toujours supposé qu’ils ne pouvaient pas utiliser leurs lèvres supérieures à cause du Botox. L’année dernière, j’ai eu des soins dentaires qui ont engourdi ma lèvre supérieure pendant une demi-journée et je me sentais comme Kim lorsque j’essayais de parler. »

Certains fans pensent que Kim Kardashian West pourrait être prise plus au sérieux maintenant

Contrairement aux membres de sa famille, Kim Kardashian West a partagé le fait qu’elle a des ambitions au-delà d’être une star de la réalité et un influenceur des médias sociaux. Elle étudie actuellement le droit dans l’espoir de pouvoir passer l’examen du barreau dans quelques années. Kardashian West a même déclaré qu’elle aimerait éventuellement prendre du recul par rapport à la célébrité et se concentrer entièrement sur sa carrière en droit.

L’année dernière, de nombreux fans ont souligné sur un autre fil Reddit que Kim avait l’air plus «éloquent» maintenant. On ne sait pas si cela était intentionnel de sa part ou non, mais ses partisans croient qu’elle a suivi une formation à la parole, d’autant plus qu’être avocate implique beaucoup de discours en public. En tant que tel, Kim Kardashian West semble déterminé à être pris plus au sérieux par d’autres personnes.