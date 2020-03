Les Kardashian réagissent à Malika Haqq accueillant son premier bébé

Malika Haqq s’est d’abord fait connaître en tant qu’actrice. C’est une amie proche de Khloé Kardashian. Pour cette raison, Haqq est apparu dans un certain nombre d’épisodes de Keeping Up with the Kardashians.

Grâce à ses apparitions à la télévision, Haqq est devenue une célébrité à part entière. Les fans sont extrêmement intéressés par sa vie personnelle. Elle a récemment accueilli un adorable petit garçon dans le monde. Son ex-petit ami, O.T. Genasis, a posté une photo de l’enfant sur son Instagram.

Ce que nous savons du premier enfant de Malika Haqq

Haqq a annoncé sa grossesse en septembre 2019. Elle a écrit: «J’ai toujours voulu être mère et c’est toujours un peu surprenant mais je suis ravie! Je suis une personne très émotive de toute façon, mais c’est une autre augmentation de l’émotion… Je me sens vraiment bien où je suis dans ma vie en étant enceinte maintenant. “

Haqq a donné naissance à un fils le 14 mars 2020. Elle n’a annoncé sa naissance au monde que le 17 mars 2020. Les raisons de sa décision sont inconnues. Il est possible qu’elle veuille un peu d’intimité.

Une photo de Malika Haqq et O.T. Fils de Genasis, Ace Flores.

Le bébé de Haqq s’appelle Ace Flores. Le père du bébé est l’ex-petit ami de Haqq, le rappeur O.T. Genasis, qui est né Odis Oliver Flores. Genasis est principalement connu pour sa chanson virale à succès «CoCo», qui détaille son amour de la cocaïne. Jusqu’à présent, Genasis est une merveille à succès, bien qu’il soit tout à fait possible que la publicité qui l’entoure maintenant puisse le propulser de nouveau dans les charts.

Réagissant à la naissance de son fils, Genasis a publié «Ace. Je t’aime le 14.14.20. ” Cosmopolitan a rapporté que Haqq et Genasis sont tous les deux ravis d’élever leur fils nouveau-né ensemble. Ace est le premier enfant de Haqq et le deuxième de Genasis après son fils, Genasis Flores, dont le nom reflète le nom de scène de son père. Le fils aîné de Genasis a actuellement neuf ans.

Les Kardashian réagissent à la naissance d’Ace Flores

Khloé Kardashian a réagi à la naissance de Flores: «Ma belle et belle neveu !!!! Ace, nous vous attendions. » Kardashian n’a aucun lien biologique avec l’enfant. Il semble qu’elle se sente si proche de Haqq qu’elle est prête à appeler le fils de Haqq son «neveu».

Une source a déclaré à People: «Khloé a été FaceTiming avec Malika et son bébé, mais elle ne les a pas vus en personne. Avec tout ce qui se passe, la priorité est, bien sûr, de garder Malika et son garçon en bonne santé. Tout le monde, y compris Kylie et Kourtney, a envoyé des cadeaux. Ils espèrent tous pouvoir bientôt rencontrer le bébé en personne. »

En parlant du fils de Haqq, Kim Kardashian West a écrit “Il est parfait !!!! Nous avons hâte de le rencontrer! Je vous aime tellement!!!” Kendall et Kylie Jenner ont également exprimé leur enthousiasme quant à la perspective de rencontrer le nouveau-né Flores. La première fois que la famille Kardashian verrait cet enfant pourrait constituer un adorable épisode de Keeping Up with the Kardashians. Le monde attendra, haletant, que cet épisode soit diffusé.

