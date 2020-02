Les Kardashian rendent hommage au père Robert

2020-02-22 23:30:04

Kim Kardashian West a rendu hommage à son défunt père Robert Kardashian à l’occasion de son 76e anniversaire.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a admis que son père lui manquait “au-delà de la compréhension”.

Elle a écrit sur Instagram: “Joyeux anniversaire papa! Tu me manques au-delà de la compréhension. J’aimerais que tu sois là pour tout voir! (Sic)”

Alors que Kourtney a écrit: “Joyeux anniversaire à mon papa. (Sic)”

Rob a écrit aux côtés des emojis au cœur bleu: “Joyeux anniversaire papa !! (sic)”

Pendant ce temps, Kim a récemment révélé qu’elle était convaincue que son fils de huit mois, Psalm, était son défunt père Robert “réincarné”.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a déclaré: “Lors de notre émission, nous avons montré que nous étions à Bali, et une femme – un milieu aveugle – est venue vers moi et m’a dit que j’allais avoir un autre fils et que ça allait être mon père réincarné. Elle n’avait aucune idée. Personne ne savait. Personne dans mon équipe ne savait que j’avais une mère porteuse qui était enceinte d’un garçon. ”

Et Kim – qui a le Psaume ainsi que North, six, Saint, quatre et Chicago, deux, avec son mari Kanye West – a depuis fait plusieurs autres personnes lui dire à sa nounou que le tot est la réincarnation d’un membre de la famille.

Elle a ajouté: “Mon bébé infirmière, je devais sortir de la ville et j’avais vraiment besoin qu’elle vienne. Mais elle avait une douche de bébé à laquelle elle devait aller. Et j’ai dit: ‘Ça va, vous pouvez amener mon fils à la douche de bébé, si cela vous convient. J’avais vraiment besoin d’aide. Elle l’amène à une douche de bébé, et une femme s’approche d’elle et lui dit: “C’est ton fils?” Et elle a dit: “Non, non, non, je le regarde juste.” Et elle a dit: «Eh bien, je dois juste vous dire, s’il vous plaît, dites à leur maman que c’est un membre de sa famille qui s’est réincarné. Plusieurs personnes qui ne savaient pas que c’était ma nounou ou quoi que ce soit ont approché mon bébé pour dire qu’il était un membre de la famille réincarné. “

