Les leçons Facetime de Billy Ray Cyrus

2020-03-19 12:30:07

Billy Ray Cyrus a reçu des leçons de Facetime de sa mère, sa fille Miley Cyrus.

Billy Ray Cyrus a eu des leçons de Facetime sur sa mère.

Le chanteur de 58 ans est connu comme le «roi des mûres» par ses proches parce qu’il favorise les appareils de communication autrefois populaires, mais sa fille Miley a révélé qu’il avait maintenant acheté un iPhone pour rester en contact avec ses proches tout en il s’agit d’une distanciation sociale due à la pandémie de coronavirus, bien qu’il ne sache pas comment l’utiliser.

S’exprimant sur son émission IGTV “Bright Minded”, elle a déclaré: “Mon père est fou, il a obtenu deux Blackberry parce qu’il dit que cela équivaut à un iPhone. Il est toujours sur le Blackberry …

“C’est vraiment triste parce qu’il doit aller chez FaceTime chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère sait comment faire FaceTime et il ne le sait pas.”

Le hitmaker «Wrecking Ball» est actuellement dans le sud de la Californie et son père est «coincé à Nashville» en raison de la pandémie.

L’un des prochains invités de Miley dans son nouveau spectacle sera le designer Jeremy Scott, qui enseignera aux auditeurs comment réutiliser les vieux vêtements.

Miley a plaisanté: “J’ai beaucoup de temps sur mes mains.”

Plus tôt cette semaine, la chanteuse de 27 ans a accueilli Demi Lovato dans la série et a admis qu’elle avait refusé de porter un bikini pendant deux ans après avoir été moquée lorsqu’elle se produisait aux côtés de Robin Thicke dans un body beige aux MTV Video Music Awards en 2013.

Elle a dit: “J’ai essentiellement traversé deux ou trois ans où je ne porterais pas de shorts. J’ai arrêté de porter des jupes sur scène, tout ça parce qu’après les VMA et j’avais mon joli petit body nude, tout le monde a commencé à comparer moi à une dinde et mettre une dinde dans ma tenue.

“J’étais juste si maigre et si pâteux et ils n’arrêtaient pas de me mettre à côté de cette dinde, et je me sentais tellement mal sur moi que je n’ai pas porté de bikini pendant environ deux ans et personne ne pensait que cela me ferait ressentir type de chemin …

“Je pense que ce qui a été si difficile, c’est que ma marque a toujours été d’être aussi sans vergogne moi-même et d’avoir confiance en moi, et la pire chose que j’aurais l’impression d’être pour mes fans est le mensonge ou la fraude.”

Mots clés: Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Jeremy Scott, Demi Lovato

Retour au flux

.