Les malchanceux Winchesters ont récupéré leur Mojo

Les Winchesters ont appris à la dure que selon Dieu, la chance existe. Il a été perdu lors de l’épisode de la semaine dernière, faisant des ravages, même avec la plus petite des tâches. Grâce à une astuce de Garth, les frères étaient en mission pour réparer les dégâts. Voici un récapitulatif de l’épisode 11, “Les joueurs”.

Épisode 15 “Supernatural”, “Les joueurs” | Le réseau CW / YouTube

Les enjeux sont élevés

Un match de billard est en cours et un homme en costume transpire

ses nerfs. Il perd. Deux pièces sont perchées dans un lustre et brillent devant

perdre l’éclat, et l’homme – Leonard – panique. Il est expulsé du bar, mais

pas avant d’avoir attrapé une des pièces. Il le jette en l’air et dès que

il laisse sa main, il est frappé par un semi. Où va l’histoire aujourd’hui?

Les Winchesters sont en route pour l’Alaska, découvre Cass.

Ils cherchent l’endroit où Garth leur a dit que c’était hors des sentiers battus

chemin. Et Cass reçoit un appel d’un policier à la recherche d’un de leurs faux

Alias ​​du FBI. Il a une avance sur un suspect que les Winchesters recherchent: Jack

Klein.

Les frères arrivent en Alaska

Une serveuse leur raconte une légende urbaine du magique

salle de billard. Si vous allez gagner, vous revenez chanceux, mais elle dit que personne n’a jamais

Est-ce que. Elle leur parle de Leonard. Sam n’est pas intéressé à y aller, mais Dean

veut qu’ils récupèrent leur mojo. Dommage qu’ils soient cloués au sol par un pneu crevé.

Au bunker, Cass reçoit une vidéo du flic avec Jack

sous surveillance tuant un médecin local et dévorant son cœur. Quelle? le

la vidéo a disparu pendant deux minutes, mais il est clair que quelque chose s’est produit.

Sam et Dean arrivent dans la salle de billard et s’assoient au bar. Ils

poser des questions sur Leonard, mais le barman ment et dit qu’elle ne le connaît pas. le

le propriétaire vient les escorter à une table et leur explique qu’ils ne jouent pas

avec de l’argent, ils utilisent des pièces spéciales. La pièce mesure la chance lorsque vous la touchez,

et Dean n’est pas le meilleur. La pièce cesse de briller lorsque votre chance s’épuise

et vous devez quitter la salle de billard. Dean veut jouer pendant que Sam le sage veut

pour sauter le risque.

Cass visite le cabinet du médecin et découvre qu’il y a une épée

là, et il commence à fouiller pour suivre la piste de Jack. Pendant ce temps, Jack erre

dans un entrepôt avec une lame d’ange et est dépassé par un ange avec une épée.

Jack est poignardé dans l’intestin et pris en otage dans une église. Cass parle au

shérif local et rétrécit les bâtiments abandonnés, y compris l’église.

Sam et Dean découvrent le pouvoir de la pièce

Dean décide de s’entraîner pendant que Sam discute avec le barman.

Elle lui parle du type de personnes qui visitent l’endroit; ils sont tous sur

leur chance. Dean les range avec un cow-boy, et il commence bien, mais

devient arrogant et manque le 8-ball. Il obtient une autre chance et gagne le match, mais

la chance du rodéo est épuisée.

Il sort et les garçons le suivent, et ils apprennent qu’il

a un cancer et est venu à la salle de billard pour le combattre. Il crache du sang et

demande la paix pour qu’il puisse mourir.

Dean est prêt à partir car il a l’impression qu’ils ont leur

Mojo revient, mais Sam veut rester et aider tous ceux qui sont coincés. Dean ne pouvait pas

même sortir du parking, et ils découvrent que le système est corrompu;

les pièces sont corrompues. Déesse de la chance, le nom de Fortuna est sur la pièce, et

ils pensent qu’elle dirige l’émission. Ils découvrent que son fils Bex agit comme elle

proxy et gère la salle de billard.

Les Winchesters appellent Fortuna et la défient à un

jeu, mais elle veut jouer Sam. Il n’est pas habile, mais il est là et veut jouer

pour la liberté de chacun.

Revenons à Jack. Nous apprenons que le médecin qu’il a tué était un ange

se nourrissant des âmes humaines, et l’ange qui l’a kidnappé se nourrit

les enfants. Jack les a arrachés. Cass arrive et sauve Jack; ils sont

réunis.

La chance des Winchesters change et la mission de Jack est révélée

Sam joue Fortuna, et elle demande pourquoi ils ont mal tourné.

Dean lui parle de Chuck / God. Elle a dit bienvenue au club – Chuck l’a fait

sale aussi – et décompose l’origine de tous les dieux. Elle partage ce vieux, oublié

des dieux comme elle ont été créés par des humains, mais l’ego de Chuck / God est devenu incontrôlable

et il a renversé les choses afin qu’ils portent le blâme pour des choses terribles. Vieux monde

des dieux comme elle ont été relégués aux «bribes», dit-elle. Elle n’est pas fan de Chuck.

Sam gagne, mais elle propose de jouer un autre jeu: double ou

rien. S’ils gagnent, elle les aide en leur accordant la chance de héros comme

Hercules pour battre Chuck.

Mais Sam veut toujours libérer les gens coincés dans la piscine

salle. Elle n’obtient pas sa compassion mais accepte. Cette fois, Fortuna gagne. le

les garçons sortent et prévoient leur prochain déménagement lorsque les gens pris au piège par mauvais

la chance marche tous dehors.

Fortuna les a libérés et a été inspiré par le

Winchesters. Le barman relaie un message que Fortuna pensait que les héros aiment

ils étaient éteints, et “Ne jouez pas son jeu, faites-le jouer le vôtre.” Sam est remis

une pièce et il brille alors que la magie s’infiltre dans sa main. Les Winchesters ont mojo!

Maintenant, leur voiture fonctionne et leurs cartes de crédit aussi. Une fois qu’ils

arriver au bunker, Cass attend là avec Jack. Sam l’embrasse

mais Dean hésite. Les Winchesters sont renseignés sur ce que Jack a fait. Quand

ils demandent pourquoi il n’a pas appelé, il a dit qu’il devait rester sous le radar.

Nous apprenons que Billie a gardé Jack caché jusqu’à ce que Dieu quitte

version du monde. Chuck craint Jack mais le jeune Nephilim doit opérer

en silence et garder ses pouvoirs cachés afin qu’il puisse rester non détecté. Il mange

les cœurs pour reprendre ses forces, et Billie lui a dit qu’il serait capable de tuer

Dieu.