Les matelots de pont «Under Deck Med» unissent à nouveau leurs forces musicales pour calmer l’inquiétude du coronavirus

Les matelots de pont Bobby Giancola et Colin Macy-O’Toole de ci-dessous Deck Mediterranean sont de retour, cette fois en lançant une chanson garantie pour apaiser l’angoisse des coronavirus.

Hannah Ferrier, Colin Macy-O’Toole | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les matelots ont enregistré un air optimiste à la mi-février et l’ont fait sur de longues distances. Giancola vit à Fort Lauderdale, en Floride et Macy-O’Toole à Sayville, New York. La chanson «New Horizons» a un rythme positif et amusant. Macy-O’Toole a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que les gars l’avaient écrit sur un coup de tête. “[Giancola] viens de faire un jingle et de me l’envoyer par e-mail », a-t-il partagé. «Ça nous a pris une heure [to create]. “

La nouvelle chanson est apaisante, presque hypnotisante, ce qui, selon les fans, aide à calmer leurs nerfs. “Bonne musique lundi à tous! Voici notre nouvelle chanson ‘Into the Airwaves’ feat @ bgcola28. Profitez de tout le monde et restez en sécurité! » Macy-O’Toole a tweeté avec une vidéo. Les fans ont réagi immédiatement. «Cela a juste apaisé mon âme et calmé mon anxiété! Merci à vous deux pour cela !! ” fit remarquer une personne. Un autre a ajouté: «Charmant. A un son très apaisant. “

«Distanciation sociale»

Macy-O’Toole a plaisanté sur la façon dont il aurait dû nommer la chanson «Social Distancing». Il a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’il traînait actuellement dans son appartement, pratiquant le piano et jouant des airs. “Garder mon frigo en stock à New York”, a-t-il ajouté. “Nous avons enregistré la chanson la semaine dernière et nous avons pensé que tout le monde en quarantaine serait une bonne occasion de se détendre et de profiter de quelque chose au lieu de paniquer sur tout dans le monde.”

Giancola aussi est chez elle. Il était sur le point de partir pour une nouvelle charte, mais la charte a été annulée. Giancola a dit qu’ils voulaient créer la chanson parce que la musique peut créer une ambiance. “Pour moi, la musique est vraiment un médicament”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet. “Si je passe une mauvaise journée, la musique changera complètement mon humeur.”

Comment écrivent-ils ensemble?

Giancola dit qu’ils écrivent à tour de rôle. «La première chanson que nous avons faite, c’est quelque chose que j’ai écrit, puis j’ai enregistré ma partie de guitare et je l’ai ensuite envoyée», se souvient-il. «Et puis il a fait sa partie de piano par-dessus. Et puis ce dernier, il a fait la partie de piano en premier et me l’a envoyée, puis j’ai juste freestylé quelque chose en plus. »

Macy-O’Toole et Giancola n’étaient pas présents ensemble, mais se sont récemment rencontrés via le réseau ci-dessous Deck. «En faisant partie de la famille Under Deck, vous finissez par rencontrer des gens d’autres saisons et d’autres choses», explique Giancola. «Et beaucoup de producteurs ont dit que Colin et moi nous entendrions très bien.»

«Alors, quand il était à Fort Lauderdale, nous nous sommes rencontrés», dit-il. «Et de toute évidence, grâce à ses vidéos, je savais qu’il pouvait jouer du piano, mais en fait, je le connaissais face à face et j’avais un clavier chez moi. Nous avons donc fait une petite jam session et sommes devenus amis! » Giancola a rappelé un groupe qui avait l’habitude d’enregistrer à distance également. Il a donc suggéré de lui donner un coup de feu.

Ils ont sorti deux chansons et Giancola dit que d’autres sont à venir.