Les meilleures cartes de Noël de la famille royale de la princesse Diana à William et Kate Middleton à Harry et Meghan Markle

Chaque année, la famille royale fait quelque chose que les autres font et qui envoie des cartes de Noël. Comme beaucoup de gens, ils ont également une photo de famille imprimée sur la carte. La famille publie généralement les images au public afin que ceux d'entre nous qui n'ont pas la chance d'obtenir une carte d'eux puissent voir à quoi ils ressemblent réellement.

Photo de carte de Noël représentant le prince Charles, la princesse Diana, le prince William et le prince Harry | FREDERIC J. BROWN / . via .

Du prince Charles et de la princesse Diana avec leurs garçons au prince William et Kate Middleton avec leurs enfants au prince Harry et Meghan Markle, nous avons compilé une liste de quelques-unes des meilleures cartes de Noël de la famille au fil des ans.

2019

Cette année, la carte de Noël de la famille Cambridge Household présente le duc et la duchesse de Cambridge avec leurs trois enfants, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George à moto et en side-car ❄️ pic.twitter.com/pNg3zPJXqS – Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) 18 décembre 2019

Avant que le palais de Kensington ne publie officiellement la carte de Noël Cambridges 2019, elle a été divulguée en ligne après que le commodore de l'air Dawn McCafferty a partagé une photo d'une carte qu'elle avait reçue du duc et de la duchesse.

La photo montre William, sa femme et leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – posant avec une moto vintage et un side-car.

La famille de cinq personnes était vêtue de bleu et sourit joyeusement pour la carte de cette année.

2018

La carte de Noël de Cambridge de 2018 est un favori des fans royaux et le premier à présenter le prince Louis, né le 23 avril 2018.

La famille a gardé les choses décontractées en s'habillant et en posant ensemble sur une souche d'arbre près de leur maison de campagne Anmer Hall à Norfolk.

2018

Les fans de cartes de Noël 2018 ont également adoré le prince Harry et Meghan Markle.

C'était la première année que le duc et la duchesse de Sussex passaient les vacances ensemble en tant que mari et femme.

La carte comportait une photo de la réception en soirée à Frogmore House après leur mariage le 19 mai 2018.

2005

Photo de mariage du prince Charles et de Camilla, également carte de Noël 2005 | HUGO BURNAND / . via .

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont mariés le 9 avril 2005 et Noël a choisi d'utiliser l'une de leurs photos de mariage comme carte de vœux.

La photo qu'ils ont choisie était une photo de famille avec le couple, le prince Harry, le prince William et les deux enfants de Camilla, Laura et Tom.

1988

Photo de la carte de Noël familiale du prince Charles et de la princesse Diana 1988 | GABRIEL BOUYS / . via .

Bien sûr, avant Camilla, le prince de Galles était marié à la mère de William et Harry et ils envoyaient également des cartes de Noël familiales chaque année.

Celui de 1988 montre les jeunes princes avec leur mère et leur père dans des moments plus heureux.

1987

Photo de la carte de Noël familiale du prince Charles et de la princesse Diana 1987 | FREDERIC J. BROWN / . via .

Un an auparavant, les jeunes princes et leurs parents ont posé ensemble sur un canapé.

William et Harry sont tous les deux appuyés sur la jambe de leur père alors que leur maman était assise tout près et souriait dans une maxi robe blanche avec un motif vert en haut.

1965

Une carte de Noël de la famille royale vers 1965 montrait une photo en noir et blanc de la reine Elizabeth II, du prince Philip et de leurs quatre enfants.

L'image a été partagée par la matriarche et le patriarche de la famille avant les vacances de cette année.

