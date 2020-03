Les membres de BTS divertissent l’armée avec leurs messages Weverse

BTS manque vraiment, vraiment, vraiment, vraiment d’ARMÉE et ça se voit. Les 20 et 21 mars, certains des membres du BTS se sont rendus à Weverse pour parler aux fans et c’était incroyablement divertissant.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

Jimin a posté de doux messages aux fans de BTS sur Weverse

Le 20 mars, Jimin a publié plusieurs messages sur Weverse. Partout dans le monde, les pays sont aux prises avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Les messages sincères de Jimin ont inspiré les fans et leur ont rappelé combien les BTS les aiment.

Le chanteur du BTS a posté une photo avec la légende “je t’aime tellement et tu me manques.”

Il a également publié deux messages plus longs sur combien il manque d’ARMÉE.

“Vraiment, vous devez tous ressentir cela encore plus que nous, mais vous me manquez tellement que nous nous préparerons encore plus fort pour vous montrer à tous un” nous “/ encore mieux encore [performance] merci toujours », écrit-il selon une traduction en ligne.

Un autre article de Jimin a lu, “mais tout le monde, le truc, c’est que nous nous voyons, nous nous amusons et nous sommes heureux, c’est tout ce qui est possible uniquement lorsque nous sommes en bonne santé et que nous ne faisons pas de mal, vous savez, non? j’espère que nous pouvons toujours être heureux, et nous pouvons tous être heureux vraiment tout le monde fera face à des moments difficiles et nous ne serons peut-être pas tous compris par vous tous, mais j’espère que nous pourrons être même du moindre réconfort et bonheur que je suis toujours reconnaissant, et je viendrai vous rencontrer sur vlive bientôt je suis toujours reconnaissant. “

V a posté une photo puis l’a supprimée

Sur Weverse, V a passé beaucoup de temps à divertir les fans de BTS. Un fan de BTS a demandé à V de publier un selfie sur Weverse, et il a dit qu’il le ferait. Il a ensuite posté un selfie flou torse nu avec la légende “30 secondes …” et l’emoji narquois.

Après quelques secondes, il a supprimé le message, mais les captures d’écran d’ARMY sur Weverse se sont répandues sur Twitter. V a ensuite posté un autre selfie disant aux fans qu’il lisait leurs messages, et il a passé du temps à commenter les messages des fans. Son effort pour interagir avec les fans et les remonter le moral a été grandement apprécié.

“Donc la raison pour laquelle taehyung est si actif sur weverse est parce qu’il sait que nous avons du mal avec le virus corona et il veut que nous nous sentions mieux en interagissant avec nous car il ne connaît pas d’autre moyen? nous ne le méritons pas du tout “, a tweeté un fan.

J-Hope et Jin se sont connectés à Weverse

Le chaos provoqué par V s’est poursuivi lorsque J-Hope et Jin ont commencé à poster sur Weverse. J-Hope a commenté certains des messages des membres Weverse, puis a indiqué qu’il avait un rêve effrayant. Il a ensuite dit à ARMY qu’il avait eu son premier cours de Pilates au déjeuner.

Puis Jin s’est connecté à Weverse. Un fan a signalé qu’ils avaient manqué J-Hope, et Jin a déclaré qu’il avait bu avec J-Hope la veille, mais après une demi-canette de bière, J-Hope est devenu trop chaud et a arrêté de boire. Cette révélation a bien sûr égayé les fans de BTS du monde entier.

“Seokjin a appelé Hobi pour être un poids léger et a dit que Hobi avait une demi-canette de bière et a commencé à dire qu’il se sentait chaud et arrêté. Cet homme est si attachant”, a tweeté un fan.

“Hobi à propos de jin aujourd’hui: JIN EST LE MEILLEUR HYUNG ET JE NE PEUX PAS VIVRE SANS LUI !!! Jin à propos d’Hobi aujourd’hui: lol saviez-vous à quel point il est léger », a plaisanté un fan de BTS sur Twitter.