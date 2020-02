Les moches photos de Cara Delvingne

Cara Delevingne aime voir à quel point “laide” elle peut se faire passer pour des selfies.

Cara Delevingne aime voir à quel point elle peut être “laide” dans ses selfies.

L’actrice de “ Carnival Row ” connaît les astuces pour prendre une bonne photo sur son propre appareil photo, mais trouve plus amusant de déformer son apparence.

Elle a dit: “J’aime voir à quel point je peux faire laide à mon visage.

“Je me mets au défi de voir combien de mentons je peux avoir.

“Mais la clé d’un bon selfie est l’angle – haut est toujours meilleur – et l’éclairage.”

Cara – qui est en couple avec Ashley Benson – aime aussi «défier» son corps de nouvelles façons, donc aime essayer de nouveaux cours d’entraînement.

Elle a déclaré au magazine britannique Cosmopolitan: “J’aime explorer et défier mon corps de nouvelles façons.

“Je viens d’apprendre à marcher sur la corde raide, ce que je suis en fait assez bon.”

Si elle n’avait pas réussi en tant qu’actrice et mannequin, la star de 27 ans aurait aimé être thérapeute pour enfants.

Elle a déclaré: “Je serais thérapeute. J’ai toujours été très intéressée par la psychologie et l’anthropologie et pourquoi les gens font ce qu’ils font. J’adorerais me spécialiser dans la thérapie des enfants.”

L’actrice de «Suicide Squad» essaie de méditer régulièrement et s’assure toujours qu’elle se repose une bonne nuit.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la dernière chose qu’elle faisait avant de se coucher, elle a répondu: “J’essaie de méditer tous les soirs et tous les matins, alors je serai par terre à faire ce truc appelé” jambe tremblante “qui aide les gens à s’endormir.

“J’adore dormir – parfois je serai absent pendant 12 heures.”

Cara ne pense pas que Hollywood soit un endroit particulièrement excitant ou glamour.

Elle a dit: “Ce n’est pas si glamour. C’est beaucoup de fumée et de miroirs et c’est plus difficile que les gens ne le pensent.

“Oh, et ça peut devenir un peu terne.”

