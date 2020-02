Les nerfs royaux de Giovanna Fletcher

Giovanna Fletcher était “un peu nerveuse” à l’idée d’avoir la duchesse de Cambridge sur son podcast, mais a rapidement été mise à l’aise.

Giovanna Fletcher était “un peu nerveuse” à l’idée d’avoir la duchesse de Cambridge sur son podcast.

L’auteur de 35 ans – qui a des fils Buzz, cinq, Buddy, quatre et 17 mois Max avec son mari Tom Fletcher – était heureuse de trouver la duchesse Catherine «réfléchie et généreuse» envers elle lors de leur rencontre pour la première fois avant d’enregistrer un épisode de «Happy Mum, Happy Baby» plus tôt ce mois-ci.

Elle a dit: “Je crois que la maternité est un niveleur. C’est brut et plein d’inconnues.

“J’ai commencé” Happy Mum, Happy Baby “parce que je crois vraiment que peu importe qui vous êtes, ce que vous avez ou ce que vous faites – nous faisons tous face aux mêmes choses en ce qui concerne la parentalité.

“Je pense que cet épisode du podcast en est un parfait exemple.

“Nous étions tous les deux un peu nerveux au début, mais, dans les coulisses, la duchesse était tout aussi réfléchie, généreuse et modeste qu’elle l’était lorsque nous avons atteint le record.”

Et Giovanna a été très impressionnée par la façon dont Catherine – qui a des fils, le prince George, six ans, et le prince Louis, 21 mois, et sa fille, la princesse Charlotte, quatre ans, avec son mari le prince William – parle des jeunes enfants.

Elle a ajouté au magazine britannique Grazia: “Elle est vraiment passionnée par le travail qu’elle fait dans la petite enfance, elle a clairement écouté les scientifiques, les praticiens et les prestataires de soins pour découvrir tout ce qu’elle peut, alors qu’elle parle d’une manière si informée. Il est clair qu’elle aime écouter et prend soin d’entendre les détails. ”

Mais surtout, l’écrivain a été ravi de découvrir que la duchesse est comme les autres mères.

Elle a ajouté: “En tant que mère, j’ai appris qu’elle faisait face aux mêmes défis que nous tous.

“J’adore l’idée qu’elle ait les mêmes querelles pour ses devoirs que pour mon fils Buzz.”

.