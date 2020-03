Les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards reportés et le public des émissions de clavardage mis au rebut au milieu d’une épidémie de coronavirus

2020-03-12 07:30:05

Les Kids ‘Choice Awards de Nickelodeon ont été reportés – alors que de nombreuses émissions de clavardage aux États-Unis tourneront sans public – en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le réseau a repoussé sa cérémonie annuelle pour assurer “la sécurité et le bien-être” de toutes les personnes impliquées, car la pandémie mondiale a vu plus de 1 200 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré: “Les Kids ‘Choice Awards prévus pour le 22 mars 2020 à Los Angeles sont reportés en raison de la sécurité et du bien-être de chaque personne impliquée dans le spectacle, qui est notre priorité absolue.

“Nous aurons plus d’informations sur une nouvelle date dans le futur.”

L’annonce intervient après qu’il a été révélé que «The Ellen DeGeneres Show» a arrêté le public en direct au milieu de l’épidémie.

Un porte-parole de l’émission a commenté: “Avec la nature changeante rapide de l’épidémie de COVID-19, et par souci de notre public assistant à” The Ellen DeGeneres Show “, Telepictures suspendra la participation du public lors des enregistrements à partir du lundi 16 mars.

“Cette mesure temporaire sera réexaminée de façon continue et n’aura pas d’incidence sur le calendrier de production d’Ellen.”

Les émissions de discussion de fin de soirée ont également été touchées, avec des émissions comme “ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ”, “ Late Night With Seth Meyers ”, “ The Late Show With Stephen Colbert ” et “ The Daily Show With Trevor Noah ” studios vides du 16 mars.

NBC a déclaré dans un communiqué: “La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue.

“Par mesure de précaution, à partir du lundi 16 mars, nous avons décidé de suspendre le public de” The Tonight Show Starring Jimmy Fallon “et” Late Night With Seth Meyers “.

“Selon les conseils des responsables de la ville de New York, la société espère faire sa part pour aider à réduire le taux de transmission dans nos communautés.

“Nos émissions continueront de filmer selon leur horaire régulier, et actuellement, il n’y aura aucun impact sur les dates de diffusion.”

CBS a ajouté: “” The Late Show With Stephen Colbert “filmera sans public en studio.

“Cette décision est le fruit d’une grande prudence concernant la propagation du virus COVID-19 et l’incertitude de la situation pour les semaines à venir.

“Il n’y a eu aucun développement spécifique au Théâtre Ed Sullivan pour inquiéter le public ayant l’intention d’assister au spectacle ce soir, demain, ou qui a assisté au cours des dernières semaines.

“Pendant plusieurs semaines, l’équipe du théâtre a pris toutes les précautions nécessaires pour protéger tous ceux qui entrent et travaillent dans le théâtre avec des procédures de nettoyage et de désinfection améliorées.”

