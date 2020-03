Les nombreuses raisons pour lesquelles Jimmy McGill a saccagé la voiture de Howard Hamlin

Better Call Saul, la saison cinq a enfin révélé le Saul Goodman que nous connaissons et aimons de Breaking Bad.

Alors que certaines scènes représentent Jimmy McGill dans le rôle de Gene, le directeur d’un cinabre à Omaha, Nebraska, la saison cinq nous a apporté les hilarants avocats de Saul Goodman.

Dans «Namaste», l’épisode a commencé et s’est terminé avec Saul qui se vengeait de son ennemi, Howard Hamlin. Saul a pris la décision de lancer des boules de bowling au-dessus de la barrière de sécurité de Howard pour finalement détruire sa bien-aimée Jaguar, et ce n’était pas seulement à cause de leur histoire tendue.

Quête du magasin de déchets de Saul Goodman

«Namaste» s’ouvre sur une scène de Jimmy / Saul parcourant les marchandises dans une jonque locale. Ce qu’il cherchait n’était pas clair au début – il semblait simplement parcourir.

Il est rapidement devenu évident qu’il cherchait quelque chose qu’il pourrait lancer. En ramassant chaque objet, d’une machine à écrire à une lampe décorative, il a testé son mouvement de lancement exagéré. Ce n’est que lorsqu’il a découvert trois boules de bowling qu’il a décidé de faire son achat.

Les boules de bowling n’apparaissent plus jusqu’à la fin de l’épisode lorsque Jimmy McGill – ou plutôt Saul Goodman – arrive à la somptueuse maison de Howard Hamlin.

Saul présente la bien-aimée Jaguar XJ8 1998 de Howard à deux des trois boules de bowling. Alors que Saul vandalise la propriété de Howard, la caméra a poétiquement tourné vers la plaque d’immatriculation de Howard, qui se lisait “NAMAST3”.

Howard Hamlin offre un emploi à Saul Goodman

Dans le passé, le frère de Howard et Jimmy, Chuck, a clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas que Jimmy travaille pour le cabinet d’avocats Hamlin, Hamlin et McGill (HHM). Pendant des années, Jimmy s’est efforcé de prouver sa valeur à son frère, mais ses efforts ont cessé soudainement lorsque Chuck s’est suicidé.

Ayant vu la transformation que Jimmy a traversée pour devenir Saul Goodman, Howard l’a invité à revenir dans la famille HHM. Désespéré de maîtriser l’attitude de «ne prendre aucun prisonnier» de Jimmy, Howard a expliqué comment il aurait dû se battre pour qu’il fasse partie de l’entreprise, même lorsque Chuck ne le ferait pas.

Comme Howard a expliqué sa position, Jimmy a remarqué sa Jaguar et sa plaque d’immatriculation ironique. Se rendre compte qu’Howard ne lui proposait qu’un emploi pour son propre intérêt égoïste n’est qu’une des raisons pour lesquelles Jimmy a décidé de détruire la voiture d’Howard.

Pourquoi Jimmy McGill a saccagé la Jaguar de Howard Hamlin

L’offre d’emploi insultante de Howard n’était que la pointe de l’iceberg. Dans le passé, Howard n’avait fait que rabaisser Jimmy, l’empêchant d’atteindre son objectif de travailler avec son frère dans la prestigieuse firme HHM.

En fin de compte, Howard est à blâmer pour la distance entre les frères McGill. À certains égards, Jimmy a blâmé Howard pour le suicide de Chuck et sa propre incapacité à le pleurer correctement, aussi.

De plus, Howard a clairement indiqué qu’il avait eu suffisamment de temps pour pleurer la mort de Charles. Offrir un emploi à Jimmy chez HHM en était la preuve. La jalousie de Jimmy et son incapacité à se plaindre ont également motivé sa décision de jeter la voiture de Howard.

Sachant qu’il utilise le personnage de Saul Goodman comme mécanisme d’adaptation, la haine de Jimmy pour Howard a été alimentée en sachant que Howard avait traversé un deuil et que Jimmy avait seulement continué à l’ignorer.

Le symbolisme de Saul Goodman

Jimmy McGill n’est pas étranger à la perte. Son ancien partenaire dans le crime, Marco, est décédé d’une crise cardiaque après une dernière nuit de complotage avec Jimmy.

Aux funérailles de Marco, Jimmy a pris la bague de Marco, indiquant clairement qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour gagner de l’argent. La bague de Marco symbolisait l’avenir de Jimmy en tant que Saul Goodman. Dans Breaking Bad, l’anneau repose sur le petit doigt de Saul pour rappeler l’attitude de “ne pas prendre de prisonniers” que Howard Hamlin souhaite désespérément avoir.

D’une certaine manière, Saul Goodman est le réconfort de Jimmy face à la culpabilité paralysante et au chagrin qu’il ressent pour la mort de Charles. Mais Saul a également la permission pour Jimmy de se concentrer sur les stratagèmes désormais rentables auxquels il peut participer au lieu de pleurer la perte de son frère.

Finalement, Saul sera la raison pour laquelle Jimmy doit une fois de plus trouver un nouveau personnage dans Gene à la fin de son plus grand schéma.