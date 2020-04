Les notes de Family Karma de Bravo continuent de grimper

Avec seulement quelques épisodes de plus, comment la nouvelle série de Bravo Family Karma a-t-elle fait avec les téléspectateurs?

Les téléspectateurs qui sont à l’écoute sont amoureux du dernier épisode de Bravo. Cependant, toute nouvelle série doit généralement se battre pour capter l’attention des nouveaux téléspectateurs. Les dynasties mexicaines de Bravo ont également créé un énorme culte. Cependant, la série n’a pas été renouvelée pour une autre saison, laissant de nombreux téléspectateurs se sentant déçus.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Les téléspectateurs de Family Karma espèrent que leur nouvelle série préférée ne connaîtra pas le même sort et aimeraient voir une deuxième saison. Les évaluations dictent généralement ce qui se passera à l’avenir. “Autant que les gens essaient de dire que c’est à propos de cela et à ce sujet, c’est toujours à propos des cotes d’écoute”, a déclaré Kevin Vie, co-créateur de Cougar Town.

De plus, le producteur de Bravo Andy Cohen a récemment expliqué pourquoi The Real Housewives of Miami avait été annulé après trois saisons. “La raison pour laquelle nous l’avons laissé tomber, c’est que je me souviens que les notes ont baissé vers la fin de la saison”, a-t-il déclaré dans une histoire Instagram. «Ce qui n’arrive jamais. Comme si ça avait baissé pour les retrouvailles, et si ça descend vers la fin, ce n’est jamais bon signe. Mais de toute façon, j’entends ton amour tout le temps et j’apprécie vraiment le spectacle et les femmes. »

Comment les notes évoluent-elles?

L’épisode de la semaine dernière a atteint un sommet dans la saison, selon Bravo Ratings. “S01E06 – 0,690 million de téléspectateurs (0,23 démo 18-49) * saison haute en démo *.” Les fans ont réagi avec un optimisme hésitant. Une personne a fait remarquer sur le fil Twitter que le sommet de la saison était encore trop bas. Cependant, d’autres ont tweeté que des émissions comme Watch What Happens Live avec Andy Cohen peuvent produire des nombres inférieurs.

Une personne a observé: “On dirait que #FamilyKarma est seulement une émission qui a bondi dans les cotes cette semaine, toutes les autres émissions sont en baisse.” Un certain nombre de personnes ont sonné car elles aiment le spectacle. De plus, les fans ont partagé que pour une nouvelle émission, les notes sont assez bonnes.

La première de la série a fait ses débuts le 8 mars. “S01E01 – 0,740 million de téléspectateurs (démo 0,22 18-49)”, a tweeté Bravo Ratings. La série a fait ses débuts à la veille de la crise pandémique, le pays passant en mode verrouillage seulement quelques semaines plus tard.

Les groupes de fans expriment leur optimisme

Les groupes de fans des médias sociaux sont optimistes quant au fait que l’émission pourrait gagner une deuxième saison. Début avril, Family Karma Fans sur Instagram a publié une capture d’écran du classement. Le classement montre que Family Karma est tombé à la 39ème place pour la nuit.

“Quelques bonnes nouvelles dans les classements de #familykarma Jusqu’à 0,21 et 656K téléspectateurs en direct le même jour, les meilleures performances depuis l’épisode d’ouverture”, a commenté le groupe avec la capture d’écran. «Cela seul serait formidable, mais dans un IG Live la semaine dernière, l’un des producteurs exécutifs a mentionné que Bravo était satisfait des cotes et qu’il travaillait sur la distribution de l’émission en Inde. Tout cela laisse présager de superbes vibrations pour un renouvellement et une saison 2! »

Plus tard dans le mois, le groupe de fans a partagé une autre capture d’écran de l’augmentation du classement de l’émission. La série était à la 22ème place à la mi-avril, montrant que Family Karma gagne du terrain.

“Sensationnel! Un joli petit saut pour #familykarma dans les classements, jusqu’à un 0,23 qui est l’épisode le mieux noté à ce jour. 690 000 téléspectateurs en direct et le jour même, et au-dessus des chiffres attendus dans la tranche d’âge 18-34 ans », a partagé le groupe. «Avec seulement deux épisodes restants dans la saison, le moment idéal pour ce mini-saut. J’espère entendre @bravotv faire bientôt une annonce pour une deuxième saison! »

Family Karma est diffusé dimanche à 9 / 8c sur Bravo.