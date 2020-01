Les nouveaux arrangements du prince Harry et de Meghan Markle «seront réexaminés dans 12 mois»

2020-01-19 12:00:05

Selon un rapport, les nouveaux arrangements du prince Harry et de Meghan Markle devraient être revus dans 12 mois.

Le couple aimé – qui a un fils de huit mois appelé Archie – a décidé de prendre du recul par rapport à la famille royale, mais leur nouvelle dynamique devrait être revue au début de 2021, selon le magazine People.

L’examen de la nouvelle approche inclura probablement la reine Elizabeth, le prince Charles, le prince William et le prince Harry, qui ont tous assisté à un récent sommet pour discuter de la question à Sandringham.

Après la réunion, il a été annoncé que le prince Harry et Meghan devraient abandonner leurs titres en RHS.

Le couple ne sera plus appelé Altesses Royales et sera “obligé de prendre du recul par rapport aux fonctions royales”, tout en ne recevant pas de fonds publics pour accomplir ses fonctions royales.

Le palais a également révélé que Harry et Meghan rembourseront les 2,4 millions de livres sterling des contribuables utilisés pour rénover leur maison de Windsor, Frogmore Cottage.

Une déclaration de la reine Elizabeth se lit comme suit: “Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante.

«Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenu si rapidement l’un des membres de la famille. C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permet de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. “

