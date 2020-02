Les nouveaux voisins potentiels du prince Harry et de Meghan Markle révèlent ce qu’ils pensent des Royals dans le quartier

Cela sonne bien en théorie, mais quelqu’un voudrait-il vraiment

vivre à côté du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex?

Il y a une rumeur qui circule en ce moment que le duc et la duchesse

de Sussex ont réduit leur chasse à la maison à une somptueuse propriété

Vancouver. Cette friandise arrive quelques semaines seulement après que le duo a choqué le monde avec leur

annonce qu’ils

démissionner en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et forger un

nouvelle voie pour leur avenir.

Une partie de la nouvelle stratégie de Harry et Meghan comprend le fait de passer une partie de leur temps à vivre au Canada avec leur fils, Archie, ainsi que leurs divers membres du personnel et de l’équipe de sécurité. Nous savons maintenant que le duc et la duchesse de Sussex envisagent une propriété exclusive.

Mais les voisins veulent-ils que ces célébrités de renommée internationale entrent dans leur communauté?

Le prince Harry et Meghan Markle envisagent un manoir de Vancouver de 36 millions de dollars

Il est devenu évident que le prince Harry ne sait pas comment dépenser de l’argent comme une personne ordinaire. Au lieu de se contenter d’une modeste nouvelle maison au Canada, Meghan et lui sont soi-disant intéressés par une résidence à Vancouver à couper le souffle de 36 millions de dollars dans le quartier Kitsilano.

La maison au bord de l’eau a une superficie habitable de 6 900 pieds carrés avec six chambres et cinq salles de bain. Et peut-être le plus important pour cette célèbre famille, il dispose également de murs de 20 pieds au bord de la plage et de haies extra hautes pour éloigner les regards indiscrets.

Les habitants de Kitsilano ont des sentiments mitigés sur Harry et Meghan dans le quartier

Les résidents célèbres peuvent causer des maux de tête majeurs aux résidents locaux, en particulier à toute personne aussi populaire que le prince Harry et Meghan. Après que des rumeurs ont éclaté selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex envisageaient la propriété au 3019 Point Grey Road, les habitants étaient divisés quant à savoir s’ils seraient satisfaits de l’arrivée des membres de la famille royale.

“Je pense que c’est génial, ce sont de bonnes personnes et ils veulent en quelque sorte s’éloigner de la famille royale, donc je pense que c’est génial”, a déclaré Trina Littlejohns, une ancienne résidente du Royaume-Uni, au journaliste local de CBC News, Jon Hernandez. Elle a également déclaré que les médias britanniques étaient très «en face de vous», ce qui la rendait sympathique au sort de Meghan.

Mais le résident Richard Roy était préoccupé par les interruptions

sa routine quotidienne. “Je ne sais pas, je suis très en conflit parce que les gens

devraient pouvoir faire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré à Hernandez. “De

point de vue égoïste, il va bousiller nos vies parce que c’est une marche quotidienne

point et je ne pense pas que ce sera tout à fait la même chose. “

Il a poursuivi en expliquant: «Il y aurait probablement trop

beaucoup de chahut. “

Leurs nouveaux voisins pourraient s’inquiéter d’une répétition de

Frogmore Cottage

Le duc et la duchesse de Sussex vivent actuellement à Frogmore Cottage à Windsor et le drame voisin persiste depuis qu’ils ont emménagé. Premièrement, ils ont été critiqués pour la rénovation de plusieurs millions de dollars, qui a été au moins partiellement financée par les contribuables. (Le couple prévoit de rembourser cet argent maintenant qu’ils ne sont plus des membres de la famille royale).

Puis une rumeur a circulé selon laquelle Harry et Meghan interdisent à l’un des voisins de leur parler et aménagent un énorme périmètre autour de leur maison pour empêcher les habitants de se garer n’importe où près de lui. Le duc et la duchesse de Sussex ont nié avoir fait la règle de ne jamais dire «Bonjour» ou «Bonjour». Mais de toute façon, les habitants n’étaient pas ravis de les avoir autour.

Dans l’ensemble, l’atmosphère au Canada est beaucoup plus détendue par rapport au Royaume-Uni, ce qui a attiré ce couple là-bas en premier lieu. Mais avec des paparazzi agressifs et des règles moins strictes pour les journalistes des tabloïds, il peut être très frustrant d’être voisins avec le prince Harry et Meghan Markle.