Les parents d’Amanda Bynes pour obtenir la garde de son bébé?

2020-03-18 21:30:06

Les parents d’Amanda Bynes pourraient obtenir la garde de son bébé à naître, car elle est toujours sous leur tutelle.

Les parents d’Amanda Bynes pourraient obtenir la garde de son enfant à naître.

La hitmaker “She’s the Man” serait “environ six semaines de grossesse” avec son premier enfant, mais sa mère Lynn – qui est sa restauratrice après qu’un juge a statué en 2013 qu’elle n’avait pas la capacité mentale de prendre des décisions pour elle-même – aurait l’intention de déposer une plainte auprès d’un tribunal de la dépendance à Los Angeles, en Californie, afin que son état puisse être examiné et qu’il puisse être décidé où le bébé vivra après sa naissance.

Cependant, selon The Blast, le petit ami d’Amanda Paul Michael – qu’elle a rencontré lors d’une réunion des AA – aura également le droit de se battre pour la garde du bébé à naître.

Mais la publication rapporte que le résultat probable sera que l’ancienne actrice de 33 ans sera forcée de vivre avec ses parents et aura la visite de son propre bébé.

Une source a affirmé que les amis et la famille d’Amanda – qui est actuellement en traitement dans un établissement psychiatrique – pensent qu’elle a peut-être essayé de tomber enceinte.

Cependant, l’avocat d’Amanda, David Esquibias, a déclaré à TMZ: “Je ne confirme pas qu’Amanda attend et à cause de cela, il est prématuré pour quiconque de spéculer sur qui aurait la garde de l’enfant à naître d’Amanda.”

L’ancienne star enfant a annoncé qu’elle était enceinte sur Instagram mardi (17.03.20) lorsqu’elle a partagé une photo échographique portant son nom et la date.

Elle a légendé le plan: “Bébé à bord.”

Son petit ami on / off, Paul, a également partagé un diaporama de photos sur son compte Instagram, y compris un selfie de lui-même et d’Amanda et également une photo échographique similaire avec le nom de la star de “ What A Girl Wants ”.

Il a sous-titré le message, qui a été supprimé: “Bébé en devenir”.

Amanda s’est récemment fiancée à Paul à la suite d’une romance tourbillonnante, mais leur mariage risque de ne pas avoir lieu car la mère d’Amanda n’approuve pas leur engagement.

Le couple – qui s’est rencontré pour la première fois il y a environ deux mois – s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin et a partagé sa bonne nouvelle sur Instagram.

Amanda a posté une image de sa bague en diamant étincelant sur la plateforme de partage de photos et l’a sous-titrée: “Engagée pour l’amour de ma vie. (Sic)”

Cependant, Amanda – qui a lutté contre la toxicomanie dans le passé – ne peut pas se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn.

Mots clés: Amanda Bynes, Paul Michael

Retour au flux

.