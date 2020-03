Les parents de Katy Perry ne la prendront pas dans ses bras face aux craintes du coronavirus

2020-03-10 11:30:07

Les parents de Katy Perry évitent tout contact physique avec elle pendant sa grossesse, en raison de la propagation continue du coronavirus.

La chanteuse de 35 ans attend son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, et a déclaré que ses parents Keith et Mary avaient profité de “la poing” pour la saluer plutôt que de l’embrasser, de l’étreindre ou de lui serrer la main, car ils ” re préoccupé par la propagation de COVID-19.

S’adressant à l’émission de radio australienne ‘Hughesy & Ed’, Katy a déclaré: “Mes parents m’ont frappé au poing l’autre jour. Je me disais” Quoi? D’accord. Je ne sais pas … cool. ”

“Je suis sorti d’eux et de tout, mais je me suis dit:” Bien sûr, oui. ” C’est ce que fera regarder les informations pour toujours, je suppose! ”

Le père de Katy, Keith, a récemment déclaré que sa femme et lui étaient “heureux” de voir leur fille fonder sa propre famille, car il a admis qu’ils “espéraient que cela se produirait”.

Il a dit: “Je suis un homme heureux. Orlando est un gars formidable et elle sera une bonne maman. Nous espérions que cela arriverait. Elle voulait vraiment une famille. Tout le monde est content.”

Keith a également affirmé que lui et Mary – qui sont tous deux pasteurs – étaient au courant de la grossesse “très tôt”.

Pendant ce temps, Katy a récemment déclaré que sa mère avait gâché la révélation de grossesse élaborée qu’elle avait prévue pour sa famille.

La chanteuse “ Never Worn White ” a décidé d’imprimer les nouvelles sur une étiquette de vin comme un moyen amusant de divulguer les nouvelles à ses proches, mais sa mère a déjoué le plan lorsqu’elle a repéré la bouteille de vin lors d’une visite impromptue chez sa fille.

Katy a expliqué: “Elle vient de venir et regardait mon vin, ce qu’elle ne fait jamais, et elle se dit:” Qu’est-ce que c’est? ” Et c’est comme ça que ça s’est passé. Et je me suis dit “Eh bien, vous avez gâché la surprise”, mais je suppose que les mamans ont une intuition pas comme les autres, non?

