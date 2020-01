Les parents de soutien de Lady Gaga

Les parents de Lady Gaga “ont fait de leur mieux” pour l’aider à traverser la dépression lorsqu’elle était plus jeune.

Cynthia Germanotta a raconté comment la hitmaker de “ Poker Face ” – dont le vrai nom est Stefani Germanotta – a commencé à avoir des problèmes de santé mentale après avoir été intimidée dès son jeune âge, mais elle et le père de la star, Joe, ont fait ce qu’ils pouvaient pour la soutenir.

S’exprimant sur “La série numérique d’aujourd’hui” Through Mom’s Eyes “, elle a déclaré:” Au collège, parce qu’elle était unique, elle a commencé à vivre de nombreuses difficultés.

“Vous savez, se sentir isolée des événements. Humiliée. Raillée. Et elle commençait à se remettre en question et à douter de ses propres capacités. Et c’est alors qu’elle a développé une dépression.

“Nous avons fait de notre mieux en tant que parents pour l’aider, mais nous ne savions pas tout.”

Cynthia pense qu’elle a fait des “erreurs” car elle n’a jamais compris l’étendue de la dépression de l’actrice “A Star is Born” parce qu’elle n’était pas aussi informée de l’état qu’elle l’est maintenant.

Elle a dit: “J’ai senti où j’avais fait des erreurs si je ne connaissais pas vraiment les signes avant-coureurs à rechercher.”

En 2012, Gaga et sa mère ont lancé la fondation Born This Way pour aider la prochaine génération aux prises avec des difficultés émotionnelles et mentales et Cynthia a admis que la cause leur semblait encore «très, très personnelle».

Elle a dit: “C’est quelque chose qui est très, très personnel pour nous et cela remonte aux difficultés que Stefani a connues.

“Elle envisageait un monde où les jeunes seraient mieux équipés pour faire face à ses difficultés qu’elle.

“Alors que sa carrière décollait et que nous parcourions le monde et parlions aux jeunes, nous avons réalisé combien d’autres jeunes avaient vécu des expériences similaires.”

Et bien que Cynthia ne comprenne pas pourquoi sa fille a parlé si ouvertement de ses propres problèmes, elle a finalement réalisé que c’était “très guérissant pour elle et pour ses fans”.

En 2016, la chanteuse de 33 ans a déclaré à un groupe d’adolescents LGBTQ sans-abri qu’elle souffrait de TSPT et a crédité le soutien de ses proches pour l’avoir aidée à traverser ses périodes les plus sombres.

Elle a dit à l’époque: “J’ai dit aux enfants aujourd’hui:” Je souffre de SSPT. ” Je ne l’ai jamais dit à personne auparavant. Nous y voilà. Mais la gentillesse qui m’est montrée par les médecins ainsi que ma famille et mes amis, cela m’a vraiment sauvé la vie. ”

Deux ans plus tard, elle a révélé que son SSPT avait été déclenché après avoir été agressée sexuellement à l’âge de 19 ans.

