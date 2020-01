Les parents divorcés de Jamie Foxx vivent tous les deux avec lui

La famille signifie clairement beaucoup pour Jamie Foxx, qui a ouvert sa maison à ses deux parents – des années après leur divorce!

L’acteur a parlé de sa situation de vie unique lors de son apparition sur “The Graham Norton Show” au Royaume-Uni cette semaine, alors qu’il partageait sa connexion “personnelle” avec son nouveau film, “Just Mercy”. Dans le film, inspiré d’une histoire vraie, Foxx joue le détenu condamné à mort à tort Walter McMillian.

“Faire ce projet est personnel, être un homme noir et la perception que nous avons en Amérique est que nous sommes coupables d’un crime”, a-t-il commencé, avant de parler de l’arrestation de son père. “Ils ont mis mon père en prison pour 25 $ de substances illégales, ils l’ont mis en prison pendant 7 ans. Cet homme était un éducateur dans le capot, dans les centres-villes, éduquant les enfants. Le juge – [who my father] serait venu à l’école pour parler aux enfants – a présidé son cas et l’a mis en prison. “

“Quand ils le mettent en prison, que faisons-nous en tant que famille? Je n’aime pas visiter la prison”, a-t-il poursuivi, ému en se rappelant avoir pensé à son père comme “un roi”.

“Mais je lui ai écrit une lettre, j’ai dit:” Hé, vous savez, les choses se sont améliorées pour moi, quand vous sortirez, je vous sauverai la vie “”, a déclaré Foxx. “Il vit avec moi depuis 20 ans maintenant, même maison.”

Quelques années après cela, sa mère a rejoint l’équation. “Je lui envoyais toujours un billet pour venir lui rendre visite et il y a environ 12 ans, elle m’a accepté cette offre”, a-t-il expliqué, disant qu’elle était venue célébrer Noël avec lui. “Le Nouvel An est venu et est parti, puis son anniversaire en janvier et tout d’un coup c’était février et elle n’était pas partie.”

Apparemment, elle est toujours là.

“Ils vivent sous le même toit et ce qui est fou, c’est qu’il sort toujours, et ma mère ira à ses côtés pour vérifier les choses”, a plaisanté Foxx. “C’est un ménage étrangement amusant.”

“Just Mercy” est maintenant en salles.