Les participants au BAFTA invités à porter des tenues durables

Les participants au BAFTA sont invités à porter des tenues durables lors de la cérémonie, alors que la cérémonie tente de devenir neutre en carbone.

Les stars ont inondé le tapis rouge lors de la cérémonie annuelle de remise des prix du film dimanche (02.02.20), et la majorité d’entre elles portaient des robes et des costumes qui faisaient déjà partie de leur garde-robe, ou avaient été loués pour la nuit, plutôt que d’acheter quelque chose de marque Nouveau.

Avant la cérémonie, BAFTA a envoyé un guide de la mode durable à tous les participants, qui a été élaboré par le London College of Fashion, et aidera le bash étoilé dans ses efforts pour être une cérémonie de remise des prix neutre en carbone.

Le guide encourage les personnes présentes à tirer le meilleur parti des sites de location de mode, tels que Hurr Collective, By Rotation et My Wardrobe HQ, ou à s’approvisionner en vêtements dans des points de vente tels que Vestiare Collective et Depop.

Si les stars voulaient vraiment quelque chose de nouveau à porter, le guide a suggéré plusieurs marques de mode durable, telles que Stella McCartney et Reformation, qui sont réputées pour utiliser des matériaux écologiques innovants.

Le guide a déclaré: “Cette saison de remise des prix, BAFTA fait plus que jamais pour la durabilité dans ses cérémonies de remise de prix, notamment en invitant les invités à” s’habiller durablement “.

“Pour aider à naviguer certains des problèmes liés à la mode et à la durabilité London College of Fashion, l’UAL soutient la BAFTA avec plus d’informations sur la façon de s’habiller de manière durable.”

Un porte-parole des prix a ajouté: “La durabilité est très importante pour BAFTA, et nous faisons plus que jamais auparavant.

“Là où les choix durables ne peuvent pas être faits, BAFTA compense et donne aux clients les outils nécessaires pour compenser leur propre voyage et faire des choix de mode durables.”

Ailleurs dans la soirée, le menu des clients sera composé de produits entièrement végétaliens, tandis que des sacs de friandises ont été abandonnés.

La présidente de la BAFTA, Dame Pippa Harris, a déclaré: “Comme tout le monde, nous sommes de plus en plus préoccupés par l’impact du changement climatique et il semble que nous ne pouvons plus rien faire, ce qui n’est tout simplement pas acceptable.

“Au cours de la dernière année et intensivement au cours des huit derniers mois, tout le monde a travaillé dans tous les domaines, pas seulement la cérémonie elle-même, le tapis rouge, le dîner de Grosvenor House, tous les éléments qui composent les BAFTA, pour s’assurer que par le en fin de compte, le tout sera neutre en carbone. “

