Les patrons de Ray Donovan choqués par l’annulation

Les patrons de “Ray Donovan” n’ont “jamais” pensé que le spectacle serait annulé parce que Showtime les poussait toujours pour plus d’épisodes.

Showtime a annoncé plus tôt cette semaine qu’ils ne renouvelaient pas le drame pour une huitième série, laissant ceux qui travaillent sur le programme aveuglés car ils étaient «tellement habitués» au réseau les poussant à plus d’épisodes.

Le showrunner David Hollander a admis: “Nous nous grattons toujours la tête. Nous n’avions aucun indicateur que le spectacle se terminait.

“Nous nous comportions de manière créative comme si nous étions au milieu de la phrase. Et donc, il n’y avait aucun sens que cela allait être un achèvement. Ce n’était en aucun cas une finale de la série …

“Tous les deux ans, ce sont eux qui nous traînaient en donnant des coups de pied et des cris. Nous étions tellement habitués à ce que ce soit l’inverse, où nous étions épuisés par un spectacle très difficile à faire et le réseau nous tirait et nous cajolait et nous pousser.

“Nous avions l’habitude d’être un spectacle qui n’a pas été annulé. Nous n’avons jamais pensé que nous serions annulés.”

Et David – qui pense que la fusion entre CBS et Viacom a peut-être contribué à l’annulation – n’exclura pas le retour de l’émission sur un autre réseau, mais pense que cela devrait se produire bientôt.

Il a déclaré à Vulture: “Pour être juste envers nos patrons,” Ray Donovan “, pour le modèle Showtime, était un spectacle très cher.

«Nous entamions notre huitième saison avec des salaires et toutes les augmentations pour le syndicat. Et le déménagement à New York a été extrêmement coûteux, alors voilà.

“Y a-t-il un public qui veut voir ça, qui va créer un cycle de demande où quelqu’un absorbera le risque? Je ne dirais jamais jamais.

“C’est beaucoup plus facile à faire maintenant. Les décors sont toujours debout. Les gens sont toujours sous contrat. Les mécanismes sont en place. Une fois que nous avons démoli les décors et rangé les costumes … c’est beaucoup d’acteurs qui sont en demande. “

