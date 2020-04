Les pieds de Drew Barrymore “ ont augmenté de trois tailles de chaussures ” après l’accouchement

2020-04-19 23:30:06

Les pieds de Drew Barrymore “ont grandi de trois tailles de chaussures” après avoir donné naissance à ses enfants et elle ne peut plus vivre ses “vieux jours de Carrie Bradshaw qui aiment les chaussures”.

La star de “Miss You Déjà” – qui a Olive, sept ans, et Frankie, cinq ans, avec son ex-mari Will Kopelman – a révélé que ses pieds avaient augmenté de taille lorsqu’elle a accueilli ses enfants dans le monde, alors sa “vieille Carrie, amoureuse de chaussures” Les jours de Bradshaw “sont bien derrière elle.

Elle a dit: “J’ai aussi toujours expérimenté le style au cours de ma vie. Je n’ai jamais été la fille classique. Je me souviens lors de ma 10e fête d’anniversaire mettre du fard à paupières sur mes tempes. J’ai toujours aimé m’habiller d’une manière qui me donnait l’impression J’étais un panneau d’affichage pour la joie. Je ne convenais tout simplement pas à ce look classique propre. Je me sentais beaucoup plus moi-même dans un maquillage fou et j’étais quelque part comme un festival de musique où il y avait d’autres commodes aux vues similaires.

“La mode pour moi ne consistait pas à porter des vêtements chers et à les mettre ensemble, mais à les assembler. Mélanger et assortir le vintage avec des étiquettes. Baskets avec pantalon de pyjama et pull Dries Van Noten. Eyeliner blanc avec une lèvre marron humide brillante , avec une plume dans les cheveux. Même si j’ai dû abandonner ma vieille Carrie Bradshaw qui aimait les chaussures – après avoir donné naissance à ma fille, mes pieds ont grandi en trois tailles de chaussures! ”

Et l’actrice de 45 ans a révélé que sa fille Olive suit ses traces de style.

Elle a ajouté au magazine The Sunday Times ‘Style: “L’attitude d’Olive envers le style est la même – bien que je n’aie ni encouragé ni influencé cela! Elle a toujours des cheveux de couleurs différentes. Elle aime les changer – du plus bleu au plus rose, mieux c’est. Le matin de notre tournage, elle a trouvé mon eye-liner noir et a dessiné sur son visage comme une rock star alternative. Elle modifie même ses propres vêtements avec des ciseaux et des épingles de sûreté (j’ai mon propre Little Edie!). “

