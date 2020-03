Les pilleurs remplissent calmement les sacs à Walgreens et sortent

On dit à la police de ne pas répondre aux appels non urgents – et cela commence à se montrer.

Des images choquantes prises dans une pharmacie Walgreens de San Francisco montrent un couple en train de piller calmement les étagères et de sortir sans être inquiété.

Un homme, ne faisant aucun effort pour cacher son visage à part une paire de lunettes de soleil, fourre un grand sac de transport avec des boîtes sur des boîtes de fournitures médicales dans le clip Instagram.

Pendant ce temps, sa complice trie un sac de sport encore plus grand, plein à craquer.

Le personnel du magasin ne peut que rester debout et regarder impuissant, car le duo décide finalement qu’il en a assez et se promène hors du magasin – sans payer.

Un membre du personnel, portant un masque facial et des gants, tente timidement de récupérer une partie des fournitures en partant, mais il est haussé les épaules alors qu’ils sortent par la porte.

«Morceaux de merde», la personne qui enregistre la vidéo peut être entendue appeler après eux. “J’espère que vous surdosez.”

La vidéo est présentée alors que les services de police du pays sont contraints de canaliser des ressources pour lutter contre COVID-19, tout en éliminant les services susceptibles d’accélérer la propagation.

À Philadelphie par exemple, la commissaire de police Danielle Outlaw a conseillé aux policiers de ne pas détenir de cambrioleurs, voleurs, trafiquants de drogue ou prostituées; au lieu de cela, les agents doivent remplir les documents et libérer les suspects, qui peuvent ou non se voir délivrer un mandat d’arrêt plus tard sur la ligne.

Aux États-Unis, de nombreux bureaux de police ont été fermés, des détectives en civil ont été transférés dans des patrouilles en uniforme, tandis que les répartiteurs ont reçu l’ordre de ne pas répondre aux appels non urgents.

Jeudi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné un séjour à domicile, ordonnant aux 40 millions d’habitants de l’État de ne pas partir sauf en cas de nécessité absolue.

L’ordre restera en vigueur jusqu’au 19 avril au plus tôt, le pays tentant d’aplanir la courbe des taux d’infection.

