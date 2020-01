Les plus grandes surprises dans les nominations

Pendant des mois chaque année, l’industrie consacre énormément de temps et d’efforts à prévoir les nominés aux Oscars. Pourtant, à coup sûr, l’Académie des arts et des sciences du cinéma parvient à vous réserver quelques surprises. Cette année, bien sûr, n’était pas différente.

Une grande partie de la discussion autour des Oscars tourne autour de qui a été snobé. Cependant, nous n’entrerons pas dans les artistes et les films qui n’ont pas attiré l’attention de l’académie. Nous examinons plutôt les nominations aux Oscars que nous ne nous attendions pas à entendre du tout.

Bong Joon-ho aux Golden Globe Awards | Kevin Winter / .

«Joker» en tête avec 11 nominations

Hollywood s’est réveillé très tôt le 13 janvier 2020 pour reconnaître les meilleures réalisations cinématographiques de l’année. Les acteurs John Cho et Issa Rae ont présenté les nominations. Et tandis que de nombreux présumés présumés restent les mêmes, l’académie a montré un soutien étonnamment fort pour quelques films.

Avec plus de nominations que tout autre film, Joker a marqué 11 incroyables nominations. Tout le monde supposait que Joaquin Phoenix obtiendrait un signe de tête du meilleur acteur, mais Joker s’est même glissé dans les catégories Image, Réalisateur et Scénario adapté. Le co-scénariste / réalisateur Todd Phillips suit maintenant Adam McKay (The Big Short) et Peter Farrelly (Green Book) en tant que dernier réalisateur de comédie à faire le saut vers le tarif Oscar.

De même, les électeurs des Oscars ont eu du mal à reconnaître Parasite du co-scénariste / réalisateur Bong Joon-ho. Le film sud-coréen ressemble à un concurrent majeur dans un certain nombre de catégories majeures, y compris Best Picture.

Même The Two Popes et Star Wars: The Rise of Skywalker – ni l’un ni l’autre ne considéraient les principaux acteurs des Oscars – ont chacun remporté trois nominations aux Oscars. Et Jojo Rabbit a obtenu un clin d’œil inattendu de la meilleure actrice de soutien pour Scarlett Johansson.

Mais l’académie a plus en réserve

Au-delà de ces surprises, l’académie comprenait plusieurs films dont peu s’attendaient à des nominations. Le film d’animation de vacances de Netflix, Klaus, par exemple, a décroché un signe de tête pour le meilleur film d’animation, une catégorie qui n’inclut même pas Disney’s Frozen 2. De même, Bombshell – qui semblait tomber juste avant la coupe – a décroché des nominations intérimaires pour des stars Charlize Theron et Margot Robbie.

En plus des hochements de tête de Robbie et Johansson, l’une des autres plus grandes surprises est venue dans la catégorie actrice de soutien. Kathy Bates – qui a remporté un Oscar pour la misère en 1991 – a marqué une nomination pour Richard Jewell. Le film réalisé par Clint Eastwood a largement sous-performé lorsqu’il est sorti en salles. Tant de gens ont supposé que ses chances aux Oscars avaient été éliminées.

Maléfique: Mistress of Evil, Ad Astra et Knives Out ont également remporté une seule nomination. Les films ont atterri dans les catégories maquillage et coiffure, mixage sonore et scénario original parmi plusieurs frappeurs lourds. Mais les nominations n’ont pas été à la hauteur des fans de Marvel, car Avengers: Fin de partie – pour lequel Disney menait une campagne acharnée – n’a obtenu qu’un clin d’œil aux meilleurs effets visuels.

Y aura-t-il des bouleversements majeurs?

L’académie comprenait de nombreuses nominations surprise parmi la domination attendue de films comme The Irishman et Once Upon a Time in Hollywood. Mais certains de ces nominés inattendus repartiront-ils avec les prix eux-mêmes? Avec des jokers comme Joker et Parasite, cela ressemble à une année où tout peut arriver.

Malgré toutes les déceptions apportées par les nominations de 2020, il y a encore beaucoup de développements intéressants à discuter et à célébrer. Par exemple, ce pourrait être la première fois que les Oscars reconnaissent un film en langue étrangère ou un film de bande dessinée comme le meilleur film de l’année. Cette déclaration à elle seule prouve la promesse des Oscars de cette année de nous surprendre. Et nous avons hâte de voir comment se dérouleront les courses les plus controversées de cette année.

La 92e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC le 9 février 2020.