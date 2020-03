Les poussins de Dixie révèlent s’ils regrettent d’avoir claqué le président George W. Bush

le Dixie Chicks étaient “Not Ready to Make Nice” avec la sortie de cette chanson en 2006 – trois ans après avoir critiqué publiquement le président de l’époque George W. Bush – mais qu’en est-il maintenant?

Lors d’une représentation au Royaume-Uni en 2003, le chanteur Natalie Maines critiqué Bush sur l’invasion de l’Irak. “Nous ne voulons pas de cette guerre, de cette violence. Et nous avons honte que le président des États-Unis soit du Texas”, avait-elle déclaré à l’époque, provoquant un contrecoup différent de celui que l’industrie musicale avait connu auparavant.

Il y a eu des manifestations organisées, des menaces de mort, leurs albums ont été brûlés et ils ont été fondamentalement mis sur liste noire du monde de la musique country.

Avec un nouvel album en route en 2020 et la sortie de leur single de retour “Gaslighter”, plus tôt cette semaine, le trio – composé de Maines, Martie Maguire et Emily Strayer – couvre le nouveau numéro de Séduire, où ils révèlent s’ils recommenceraient en connaissant les conséquences.

“Oh, c’est une question intéressante”, a déclaré Maines à la publication, “Je n’ai aucun regret, mais la partie responsable de moi ne veut pas mettre les gens dans la merde.” Strayer a un point de vue légèrement différent, disant à Natalie: “J’ai l’impression que vous auriez pu dire quelque chose de plus intelligent ou de différent.”

“Eh bien, j’aurais toujours souhaité avoir dit quelque chose de plus intelligent!” dit Maines, en réaction. “Mais quand je repense, c’est comme ce film Sliding Doors, non? Où serions-nous aujourd’hui si je n’avais pas dit ça? C’est intéressant. Je ne sais vraiment pas si je le reprendrais.”

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient «fous» à l’époque, Strayer a admis qu’elle était «pendant cinq secondes dans l’ascenseur». Cette réponse semblait surprendre Maines. “C’était le lendemain. J’ai dit quelque chose, tu ne te souviens pas de la conversation?” demanda Strayer.

“Je ne me souviens pas que tu sois folle,” lui dit Maines. “Fou n’est pas le bon mot, mais je me souviens être dans l’ascenseur, et je me disais: ‘Je suis content que ce ne soit pas moi.’ Cela ressemblait plus à un fou effrayé “, a expliqué Strayer. Maines a admis que “c’était une mauvaise situation” dans l’ensemble.

Liz Collins pour Allure

Bien que leur album de 2006 ait fait ses débuts au sommet des albums pop et des palmarès country avec leur album de 2006 “Taking the Long Way” – qui a remporté cinq Grammy Awards, dont l’album de l’année – la radio country l’a à peine joué. Depuis, ils ont collaboré avec Beyonce sur la chanson 2016 “Daddy Lessons” et Taylor Swift’s “Bientôt, vous irez mieux” en 2019.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils se sentaient toujours “partie du monde de la musique country”, Maines a répondu: “Non, absolument pas.”

“Quand nous avons commencé à faire cette musique, j’aimais les gens de notre industrie”, a-t-elle ajouté. “Nous avons toujours agité ce drapeau du pays quand les gens disaient que ce n’était pas cool. Et puis pour voir à quelle vitesse toute l’industrie s’est retournée contre nous … J’ai été choqué que les gens pensent que nous étions différents de ce que nous étions. Je me suis toujours senti comme si nous étions si authentiques. “

Regardez leur nouveau clip vidéo ci-dessous: