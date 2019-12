Les pouvoirs de Baby Yoda sont plus avancés que prévu

Le mystère derrière The Child – plus populairement et incorrectement, connu sous le nom de Baby Yoda – ne s'approfondit qu'au fur et à mesure que le Mandalorian avance. Beaucoup de bonnes stratégies sont derrière cela, même si ce que les téléspectateurs ont vu était surprenant dans les capacités de Force de l'enfant.

Ceux qui ont vu l'avant-dernier épisode de la première saison ont vu Baby Yoda réussir à faire une chose incroyable à Greef Karga (joué par Carl Weathers). Après que Karga, Dyn Jarren, Cara Dune, Kuiil et Baby Yoda aient été attaqués sur Navarro par une sorte de créatures volantes qui injectent du venin de leurs griffes, l'enfant a montré des pouvoirs de guérison phénoménaux. Il a sauvé la vie de Karga après que celui-ci eut reçu le venin habituellement mortel.

Ce que cela signifie pour qui ou quoi Baby Yoda a des implications majeures. Apparemment, cela ne suffisait pas à mentionner dans The Rise of Skywalker.

Il semble y avoir une contradiction sur les capacités de guérison de la Force

Screen Rant a récemment fait une remarque intéressante concernant la capacité étonnante de Baby Yoda à guérir en utilisant la Force. C'est un processus jamais vu auparavant dans un film ou une émission de télévision Star Wars.

L'une des raisons est que l'on pensait que cela ne pouvait pas nécessairement se faire sans une connaissance complète de la biologie humaine. De plus, il y a eu des incidents où même d'anciens utilisateurs de la Force utilisaient des moyens médicaux traditionnels pour guérir les gens.

Donc, ce n'est clairement pas quelque chose de commun chez les Jedi, épinglant Baby Yoda comme un peu d'anomalie. Étant donné qu'il / elle ne comprend probablement pas la biologie à son âge, comment pourrait-il réussir à soigner Karga si rapidement et avec succès?

Il y aura peut-être des réponses à cela plus tard, mais personne ne devrait les attendre pour la première saison. Avec cette première saison se terminant après l'épisode du 27 décembre, il faudra probablement encore un an avant qu'une réponse ne soit donnée.

Bien sûr, il y a une stratégie derrière cela pour profiter de la popularité de Baby Yoda l'année prochaine pendant la saison des vacances. Non pas que les fans ne se demanderont pas longtemps si les capacités de guérison de Baby Yoda Force étaient une contradiction / faux pas, ou juste quelque chose que personne ne savait. Au moins rien de tel n'a affecté les raves critiques du spectacle.

Peut-être d'autres révélations sur la Force sont à venir

Personne ne se plaint de Force Healing parce que nous avons vu #BabyYoda le faire en premier, et tout ce qu'il fait est parfait.

Tout ce que les fans de Star Wars pensaient savoir tout sur la Force et ce qu'elle implique. Il y a peut-être beaucoup plus au-delà de ce qui a été montré, y compris les capacités inhérentes aux nourrissons forts de la Force où ils peuvent guérir à volonté sans nécessairement comprendre ce qu'ils font.

À moins que Baby Yoda ne sache vraiment ce qu'il fait. Beaucoup de théories circulent sur l’enfant peuvent être quelque chose d’autre que ce qui est apparent, comme étant même mauvais. Considérant qu'il a placé un étranglement de la Force sur Cara Dune, certains analystes pensent que Baby Yoda l'a fait volontairement plutôt qu'innocemment.

Il existe des possibilités, c'est pourquoi les vestiges de l'Empire veulent que l'enfant soit sous leur garde. Étant donné que The Mandalorian a déjà provoqué beaucoup de rebondissements sur les téléspectateurs, manipuler les téléspectateurs pour aimer Baby Yoda serait le choc ultime s'il se révèle être une créature néfaste qui en sait beaucoup plus sur ce qui se passe qu'il ne le permet. Il pourrait même y avoir un lien avec l'intrigue de The Rise of Skywalker, tangentiellement.

Pourtant, cela n'explique pas pourquoi Baby Yoda soignerait volontiers Karga. Ensuite, il y a aussi la réalité de Disney qui élimine probablement toute possibilité que Baby Yoda soit maléfique afin qu'ils puissent vendre plus de jouets en peluche.

Il y a peut-être une stratégie derrière la guérison de Karga

Certains fans pourraient facilement trouver une raison pour que Baby Yoda guérisse Karga, peut-être comme stratégie pour revenir à Dyn Jarren à la fin. Alors que tout le monde suppose que Baby Yoda considère Dyn comme une figure paternelle de substitution, il pourrait y avoir une ruse prudente derrière toutes les actions de l'enfant.

Disney n'est peut-être pas inquiet si Baby Yoda se révèle mal au final, car tous les méchants se vendent toujours bien dans le merchandising Star Wars. Il pourrait être demandé à Disney de prévoir une attente d'un an ou deux pour le révéler afin que les jouets puissent être vendus en grande quantité sans réserves publiques.

Les enfants qui savent que Baby Yoda peut guérir seront l'un des plus grands atouts des ventes à cette période de l'année prochaine dans tous les rayons de jouets.