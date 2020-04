Les producteurs de «RHONY» ripostent à Bethenny Frankel après avoir affirmé que Bravo lui avait donné le «doigt du milieu»

Bethenny Frankel a claqué la première de la saison de The Real Housewives of New York City. L’ancienne star de Bravo n’a pas raté le premier épisode de la saison 12, la première saison après son arrêt en août 2019. Frankel a déclaré qu’ils lui avaient donné le «doigt du milieu» et que maintenant les producteurs ripostaient après avoir saccagé la série.

Bethenny Frankel | D Dipasupil / . pour Extra

Bethenny Frankel quitte ‘RHONY’

Juste avant le début du tournage de la saison 12 de RHONY, Frankel a lancé une bombe sur les fans et les producteurs. Le fondateur de Skinnygirl a annoncé qu’elle quittait l’émission pour la deuxième fois.

“J’ai décidé de quitter la franchise” Housewives “pour explorer mon prochain chapitre”, a déclaré Frankel dans un communiqué via Variety. «Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes. Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. »

Frankel a rejoint le spectacle en 2008 en tant que membre original de la distribution. Après sa nouvelle renommée, elle est partie pour poursuivre d’autres projets pour revenir pour la saison 7. Après quatre ans à nouveau dans l’émission, Frankel a confirmé qu’elle partait.

«Mon expérience chez Bravo a été une course incroyablement magique. Je leur suis tellement reconnaissante d’avoir souligné mon esprit d’entreprise et de m’avoir permis d’ouvrir la voie à de nombreuses femmes pour atteindre leurs objectifs. Je suis excité pour mon avenir. Le meilleur reste à venir », a-t-elle conclu sa déclaration.

Bethenny Frankel réagit à la première de la saison 12

La saison 12 de RHONY commence avec les dames de la série réagissant au départ de Frankel, quelque chose que l’ancienne star n’a pas aimé.

“Le début de l’émission a été le majeur proverbial pour moi”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Extra. “Les femmes ont certainement eu des choses désagréables à dire sur moi … Je leur souhaite bonne chance.”

En outre, Frankel a également déclaré que RHONY pourrait ne pas inspirer les téléspectateurs et c’est pourquoi les cotes ont diminué ces dernières années.

“Les cotes globales à la télévision n’ont jamais été aussi élevées et peut-être que les cotes sur Real Housewives ne fonctionnent pas bien parce que ce n’est peut-être pas le contenu qui inspire les gens à faire ce qu’ils doivent faire en ce moment”, a ajouté Frankel. “Ou peut-être qu’ils veulent regarder les nouvelles ou quelque chose de réjouissant ou un moyen de les payer.”

Luann de Lesseps a déclaré dans une interview à The Jenny McCarthy Show que le casting était soulagé que Frankel ne soit plus dans la série.

“Je pense que l’ensemble de la distribution est soulagé, d’une certaine manière, et cela laisse également de la marge de manœuvre pour que d’autres femmes brillent et montrent leur personnalité parce que beaucoup de Bethenny venait et volait en quelque sorte la série”, a expliqué la comtesse lors de l’émission SiriusXM. . “Mais devinez quoi, elle ne peut pas voler notre émission. Cette saison est incroyable et j’ai hâte que tout le monde voie la nouvelle saison. “

Ramona Singer a également révélé que le casting pouvait agir plus naturellement sans la présence de Frankel dans la série.

“Nous ne pouvions pas vraiment être nous-mêmes”, a déclaré Singer à Entertainment Tonight. “C’est une si grande personnalité, elle a en quelque sorte pris le contrôle de la pièce. Il ne nous restait plus d’air. Et je pense que cette saison, les fans seront surpris de voir un côté différent de la plupart d’entre nous. Et écoutez, nous avons encore nos arguments, nous nous battons toujours, mais il y a un lien qui est différent. Il y a quelque chose de si spécial et d’unique. Tres unique.”

Comment les producteurs ont-ils réagi à Bethenny Frankel?

Après que Frankel ait critiqué RHONY, des sources proches de la production ont affirmé que c’était «une tentative désespérée et pathétique de rester sous les projecteurs».

“Chaque seconde de chaque jour, elle pense à l’erreur qu’elle a commise en s’éloignant de la seule émission qui a jamais été un succès pour elle”, a déclaré un initié à DailyMailTV.

“Son extrême narcissisme signifie qu’elle ne peut pas supporter les projecteurs qui lui sont retirés”, a ajouté la source. «Les femmes savent que ça la tue que cette saison soit un succès sans elle. Vous devez vraiment vous sentir désolé pour elle. Elle a perdu sur The Apprentice: Martha Stewart, son talk-show bombardé, son émission de radio Sirius a échoué, et chaque fois que Bravo a tenté une autre émission avec elle – ils ont aussi tanké. “

The Real Housewives of New York City est diffusé le jeudi à 21 h. ET sur Bravo.