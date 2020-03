Les producteurs de “ The Bachelor ” prévoient de rediffuser la saison de Juan Pablo avant que Clare Crawley et les fans aient des sentiments forts

La saison de The Bachelorette de Clare Crawley allait commencer le tournage le 13 mars 2020; cependant, il a été reporté en raison du coronavirus (COVID-19). La date de première de la saison de Crawley était le 18 mai 2020, mais elle pourrait être repoussée.

Au lieu de ces développements récents, les producteurs de The Bachelor se sont tournés vers Twitter pour évaluer l’opinion des fans sur la réédition des saisons passées. Parler de la saison de Juan Pablo Galavis a suscité de nombreux sentiments.

Juan Pablo Galavis et Clare Crawley | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Le producteur Chris Harrison a demandé aux fans quelles saisons de “The Bachelor” ils voulaient revoir

Le 16 mars 2020, Harrison a demandé aux fans leurs opinions sur la saison de The Bachelor ou The Bachelorette qu’ils aimeraient voir en ondes pendant la quarantaine du Coronavirus. Les réponses étaient décidément mitigées.

“Si vous pouviez voir les saisons précédentes, que voudriez-vous voir?” Harrison a tweeté. “La saison de Clare avec Juan Pablo? Commencez au début? Bachelorette de Trista? Donnez-nous votre avis. »

Le résultat de la question de Harrison a généré plus de 5 000 commentaires avec des réponses très différentes. Certains fans veulent commencer au début et regarder la frénésie chaque saison. D’autres veulent regarder des saisons préférées comme Hannah Brown et Sean Lowe.

“Que diriez-vous seulement de ceux qui sont encore ensemble?” a tweeté un fan. “Nous pourrions en utiliser avec bonheur pour toujours.”

Le producteur «The Bachelor» Mike Fleiss a annoncé que la saison de Juan Pablo serait diffusée immédiatement

Après avoir suivi les commentaires toute la journée, Fleiss a annoncé vers 19h15 que la saison de Juan Pablo semblait être la bonne réponse.

“Je vais parler avec mon cher ami @ Millsy11374 de la diffusion de @Clare_Crawley et de la saison de JP dès que possible”, a tweeté Fleiss le 16 mars 2020.

Les fans ont répondu principalement avec dédain. Alors que les téléspectateurs aiment la façon dont Crawley a résisté à Juan Pablo à la fin, ils détestent le regarder.

“PAS Juan Pablo!” a répondu un fan sur Twitter. «NOOOO! S’il vous plaît, pour l’amour de tout ce qui est bon et saint, ne nous soumettez plus jamais à Juan Pablo. Cela nous mettrait vraiment à bout. Le #coronapocolypse va être assez dur. »

D’autres se sont demandé si Fleiss plaisantait quand il a promis de diffuser à nouveau la saison de JP.

“C’est une blague, non?” a ajouté un autre fan. “Personne ne veut vraiment revoir Juan Pablo à la télévision.”

Certains fans sont en conflit parce qu’ils veulent rattraper ce qui s’est passé avec JP et Crawley; cependant, ils ne veulent pas lui donner plus de temps d’antenne.

Les fans de «The Bachelor» en quarantaine demandent que toutes les saisons soient sur Netflix

“Veuillez mettre toutes les saisons sur Netflix”, a demandé un fan. «Commence bientôt. 6,7 millions d’entre nous dans la région de la baie sont en lock-out à partir de minuit! Travaillera à la maison jusqu’à un avenir prévisible, aimerait que certaines émissions de Bachelor beuglent qui n’ont pas encore été publiées sur les plateformes de streaming!

Alors que le monde traverse une pandémie mondiale de coronavirus, les fans cherchent quelque chose à faire. Beaucoup sont coincés dans leurs maisons, incapables de travailler ou travaillant à domicile pendant les 4 à 8 prochaines semaines. Aujourd’hui, ils ont commencé à implorer les producteurs de diffuser davantage The Bachelor et The Bachelorette au cours des saisons précédentes.

“Toutes les saisons doivent être sur Netflix”, a ajouté un autre fan. «Donnez-nous quelques distractions à avoir pour les prochaines semaines. Nous en avons besoin.”

Espérons que les producteurs de Bachelor répondent rapidement et efficacement, afin que les fans aient quelque chose à apprécier pendant qu’ils sont enfermés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Lire la suite: «The Bachelorette»: les fans sentent que «la franchise fait perdre du temps à Clare Crawley» avec cette liste de gars – voici les plus jeunes